美大選首場辯論完！「川普唇戰拜登」6大議題混亂答…主持人暴怒整場

▲首場電視辯論落幕。（組圖／路透）

記者陳亭伃、王佩翊、吳美依、張方瑀／綜合報導

美國總統大選首場電視辯論於台灣時間30日上午當場，民主黨參選人拜登（Joe Biden）對戰共和黨參選人川普（Trump），一上場雙方即火力全開，連主持人華勒斯（Chris Wallace）都忍不住多次強硬態度維持秩序。

最高法院大法官的最新提名

辯論會上第一個主題即最高法院大法官的最新提名。華勒斯提問，「他們對於最高法院的空缺有權表達看法，最新就任的大法官巴雷特（ Amy Coney Barrett）將會把美國最高法庭帶到什麼樣的境地之上？」

川普認為，巴雷特是一名擁有許多自由派人士支持的法官，且共和黨贏得了白宮和參議院，當然有權利提名大法官。

但拜登表示，美國民眾在選舉總統時有權利發聲，如今對於大法官的提名卻沒有。他本人並不反對巴雷特，但此人曾有反對歐巴馬健保的紀錄，可能導致2000萬人失去醫療保險，其中還有許多女性可能受到傷害，因此不應該在大選之前提名大法官，而應該在2月做這件事。

關於大法官提名的討論才剛進行不久，卻很快就變成關於醫療健保的爭論。川普持續強調，歐巴馬健保實在花了太多錢，還堅稱自己已經提出更好的醫療保險。拜登對此反駁，主持人則試圖重整秩序，向總統說道「先生，你是在跟他（拜登）辯論而不是我，讓我問完我的問題」，3人吵成一團。

醫療健保

川普在稍早的辯論上批評民主黨「想要社會主義醫學」，並指控拜登試圖取消私人保險。拜登也迅速對此反駁，「這個政黨現在就是我，我就是民主黨」，而結束醫療保險一事根本不是真的，「我提出的是擴展歐巴馬健保」。

辯論會展開大約18分鐘以後，被激怒的拜登轉向川普說，「你可以閉嘴嗎？哥兒們？」川普持續質疑拜登的智力，「人們會理解的。喬，47年以來你們什麼事都沒有做」、「永遠不要對我用聰明這個字，你一點也不聰明，喬」。

關於新冠肺炎疫情

接下來的問題是關於新冠肺炎疫情。美國現在已經超過700萬例確診、20萬例死亡。主持人詢問川普，「在處理這場公衛危機之上，美國人民為何要相信你而非你的對手」？

拜登立刻冒出一句，「總統沒有任何計畫」，持續批評川普防疫工作，甚至引述川普曾說出的「防疫方法」來嘲諷，「也許你可以朝著手臂注射漂白水」。

辯論接著進行到經濟議題。主持人指出，自從封鎖結束以後，經濟復甦的速度比起預期得更快，「經濟成長所受到的衝擊不如預期的那麼大」。川普也接續捍衛自己重啟經濟的決心與承諾，「我打造了歷史上最偉大的經濟體」。

川普吹噓了自己的造勢規模，還強調聽取「專家」建議而在戶外舉行。川普說，拜登無法吸引那麼多人，甚至嘲笑對方「戴著我見過最大的口罩」。他堅稱，如果不是他當局的防疫措施，否則會有更多人死亡，而拜登會讓情況變得更糟糕。

▲川普完全無法控制情緒，不停打斷拜登說話。



拜登持續攻擊川普隱匿疫情，「你搞砸所有事情，你是美國有史以來最爛的總統」，對著鏡頭詢問觀眾，「你們能夠相信他嗎？」、「他根本沒有計畫」。

稅務問題

主持人接著聚焦最近正受到放大檢視的「稅務問題」，詢問川普是否願意解釋《紐約時報》爆料的2016、2017年所得稅問題。川普回應，他實際上交了好幾百萬的稅款，卻又突然冒出一句「我不想繳稅」。他表示，如果拜登執政，美國將會陷入經濟困境。

拜登批評，川普的減稅方案導致華府欠缺可用公帑，但他被問題對於稅務的看法時，卻回答自己的經濟政策可以創造更多就業機會。

經濟問題

2人接著針對經濟問題展開唇槍舌戰，再度吵成一團，最後在主持人介入之下結束此題。辯論會接著來到「種族」議題。拜登痛批川普試圖製造種族分裂，在「黑人的命也是命」（BLM）示威時甚至動用武力驅散人群。

川普自稱獲得許多執法人員支持，抨擊拜登無能，且因為害怕失去左翼支持者而不敢發聲。他甚至指控，全國前10％最暴力的地區，例如槍擊問題嚴重的芝加哥等地，都是民主黨所把持。

種族議題

關於種族的議題也延伸到今年「黑人的命也是命」示威以及警務改革。川普被問及為何要終止警員的種族敏銳度訓練。他認為，此培訓就是種族主義，不希望課堂上教授美國就是恐怖種族主義國家的概念。他還提到奧勒岡州波特蘭示威延燒數個月，以及槍擊問題嚴重的芝加哥，並指責這些地方都是民主黨把持，如果拜登入主白宮，後果不堪設想，甚至當場質疑拜登對此毫無作為。

川普被問及是否願意譴責白人主義至上者。他說，他當然願意譴責暴力，也希望看到和平，但大多數事端都是左翼人士而非保守派族群釀成的，「驕傲的男孩們，退後，挺身站好！」，並批評「反法西斯運動」（Antifa）非常危險。

拜登譴責暴力，但他認為，美國只要團結在一起，就可以打擊種族主義，質疑川普是否真的信奉「法律與秩序」。他也痛批川普「用盡一切狗哨政治（Dog whistle）試圖製造種族仇恨」，對於非裔族群幾乎沒有貢獻。

氣候議題

主持人談到美國西部最近發生的災難性野火。川普延續過去的立場，批評州長管理不善，才會釀成災難。川普承諾要盡其所能改善氣候問題，也承認部分原因來自於全球暖化。但他卻又提到，其政府對於氣候與環境的監控鬆綁，省了不少錢，還可以幫助企業。他抨擊拜登的氣候政策將引發經濟災難，也表態不支持「綠色新政」（Green New Deal），堅稱要提出自己的氣候計畫。

拜登承諾重新加入巴黎協定，發展綠色能源，也堅持自己提出的氣候環境政策，，「這不同於他所謂激進的綠色新政」。民主黨人堅稱，拜登的氣候政策不但能夠帶來收益，還能夠帶來工作機會。

選舉公正性

辯論會最後一題聚焦「選舉公正性」。主持人詢問，2位候選人是否願意呼籲選民保持冷靜，並且避免在最終結果宣布以前自行宣布勝選。

拜登誠懇地呼籲國人出門投票，「現身、投票。你們將決定這次大選的結果。投票、投票、投票」。他也提及川普對於郵寄投票（mail-ballot）的批評，指出總統本人就曾經透過此方式投票。

川普堅稱郵寄投票會導致廣泛的選舉詐欺，但仍沒有提出任何證據，「成千上萬的選票因為郵寄投票而被操弄」，他直呼自己無法苟同，並且鼓勵選民親自投票。拜登對此回應，「他只是害怕計票」。