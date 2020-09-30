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美選辯論一場「屎秀」！　BBC：拜登頂住壓力是最大贏家

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▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲美國總統大選首輪辯論在30日上午9點展開，川普與拜登的表現被媒體評論「簡直是一團糟」。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選首場辯論在台北時間30日10時45分落幕。在這一場被CNN主持人用「屎秀（shit show）」來形容的辯論中，BBC資深記者澤克爾（Anthony Zurcher）評論，「身上沾著『髒水』最少的拜登無疑是這場混戰的贏家」。

澤克爾在BBC上指出，拜登的最大目標似乎是要向國人證明，儘管他的歲數在選舉中不斷被攻擊，但他並沒有因為年紀大而站不穩腳步，反而還能頂住壓力，而他確實也做到了這點。

拜登必須證明，即使對手將派砸在他的臉上，他還是能保持冷靜。在大部分的情況下，由於川普不斷打斷他的發言，拜登因禍得福，反而沒有任何說錯話的機會。

▲▼ 川普出席2020美國總統大選首場電視辯論。（圖／路透社）

▲BBC認為川普在美國總統大選首場電視辯論的表現不佳。（圖／路透社）

反倒是川普將他在推特上「不拘泥成規、浮誇、語帶侮辱、傳播謠言」的那面，在這一個半小時的辯論會中表露無遺。可惜，就連他的支持者都並不喜歡他在社交媒體上的形象。

美國新聞機構Politico的民調顯示，86％的選民已確認自己的心意，並表示無論辯論的結果如何，他們都不會再改變投票人選。

不過，若川普想要勝選，並搶得中間選民的選票，那他勢必要通過這場辯論來改變目前對他不利的情勢，尤其是在經濟、健康和社會安定等議題之上。不過，川普目前在這場失控的混戰中的表現不盡人意，恐怕對拉攏中間選民於事無補。

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