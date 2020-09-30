台美真朋友！台美基礎建設融資合作架構成形　秋天首開會議

▲行政院舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

為強化台美在印太戰略合作，行政院30日率同國發會龔明鑫主委、財政部蘇建榮部長、外交部吳釗燮部長，與美國在台協會台北辦事處長酈英傑，共同召開記者會，宣布將成立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」平台，由雙方政府、民間企業「四方」合作，在全由供應鏈重組之際，搶進新南向的東南亞、中南美洲等友邦國家，協助發展基礎建設與能源項目。

吳釗燮表示，美國主管財政部的助理部長蘇其（Mitchell Silk）去年7月訪問台灣，曾提出希望成立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」的構想，該架構可以使我國的廠商透過基礎建設以及能源市場的國際商機，透過台美間的公私部門合作，協助區域內的國家發展能源和基礎設施。

吳釗燮說，合作架構除了可以除了深化台美雙邊關係，也可以擴大台灣的國際參與，這是台灣的新南向政策和美國印太戰略對焦的新模式。

儷英傑則說，這是展現美台夥伴關係，是真朋友、真進展的最好例子，在這個架構下，美台將舉辦各種研討會交流活動推動知識分享，也強化私人企業等夥伴關係。另外，台美財政部也將在此架構下組織一個工作小組，透過投資方式尋找並促進公司部門在基礎建設產業的機會，目前工作小組第一次會議暫定2020年秋天舉行。

龔明鑫說，MOU簽署也見證台灣政府推動新南向政策的正確性，2016年以來推動新南向計畫，過去在產業上有很大的合作關係，透過5+2的成果輸出到東南亞國家，現在又遇到美中貿易戰後供應鏈轉移，也開始佈建在東南亞新的供應鏈，台商也在新南向國家建立新的供應鏈或工業區的開發。現在台美合作又多了基礎合作項目的合作關係，未來新南向的工作配合美國印太戰略不謀而合。

龔明鑫表示，目前規劃已先完成合作架構協議，希望在最短時間內召開會議進行細部協商。在成立工作小組後，會針對4個小組的議題或合作模式進行共同研商，如果有涉及到跨部會，政府也成立跨部會平台，透過協商平台達到最好的效果，除了政府部門外，也會邀集民間企業，在開放透明架構下推動。台灣現在更有能力也更有信心對外做貢獻，透過這次台美合作對區域實質貢獻可以有效果。