台美簽「基礎建設合作架構」　政院組4工作小組對接美方

▲行政院舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

為強化台美在印太戰略合作，行政院30日召開記者會，宣布與美方簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，我國已成立「台美能源及基礎建設融資開發計劃小組」，共設4個小組對接美國。主因在於我國新南向政策與美國印太戰略相符，簽署合作架構後，未來潛在合作領域包括建立基礎建設、融資及市場，發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資項目，以及區域基礎建設投資、融資計畫等。

財政部長蘇建榮則說，有關合作架構的簽訂背景，在2019年11月組成行政院「台美能源及基礎建設融資開發計劃工作小組」，底下包括金管會、交通部、經濟部及財政部等相關單位，分成4個工作小組。

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者黃國霖攝）

在潛在的合作領域部分，蘇建榮說，包建立括基礎建設、融資及市場，發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資項目，以及區域基礎建設投資、融資計畫等，可以促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區的基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合我國長期深耕的新南向政策目標。

至於國內行政部門運作方面，蘇建榮說，已成立跨部會小組，底下設4個工作小組，分別是以金管會、經濟部為主的能源市場交易開發小組；由財政部主辦的台灣企業赴美參與能源之處建設稅制問題；經濟部主辦的台美於第三地對能源及基礎建設投資合作小組；經濟部主辦國內能源市場開發。以上4個小組未來會直接跟美方對接。

蘇建榮說，合作架構的簽署，可透過合作架構台美開拓更廣泛的合作，進一步深化雙方關係，有助雙方討論新南向政策與印泰地區，拓展區域內更多友好國家合作關係。在商業跟經濟利益上，也有助於產業、廠商了解國內基礎建設及能源市場最新趨勢，透過國際合作掌握投資機會。

另外，也將引入更多私部門資金，發展區域性債務市場，協助印泰地區、拉美地區建構基礎設施及能源部門的金融相關法制環境，促使台美等相關國家融入國際資本市場。

▲AIT處長儷英傑。（圖／記者黃國霖攝）

儷英傑表示，這是展現美台夥伴關係，是真朋友、真進展的最好例子，在這個架構下，美台將舉辦各種研討會交流活動推動知識分享，也強化私人企業等夥伴關係。另外，台美財政部也將在此架構下組織一個工作小組，透過投資方式尋找並促進公司部門在基礎建設產業的機會，目前工作小組第一次會議暫定2020年秋天舉行。