地震國家警報「台北限定」　氣象局1理由澄清：沒收到不是邊緣人

▲氣象局地震預報中心主任解釋今日地震原因。（圖／記者陳煥丞攝）



記者李宜秦／台北報導

今日中午12:37發生規模5.9地震，整個東北部都有感，最大震度位於新竹4級。氣象局地震預報中心主任陳國昌表示，由於地震深度較深，整體搖晃速度較慢，因此也較有感，而新竹恐因「場址效應」、「地震深度較深」影響，才會出現最大震度4級，不過其實時間不到1秒，整體而言全台搖晃度差不多，至於這次國家級警報只有台北發送簡訊，陳國昌說主要台北設定3級即發，未來會傾向提高修改。

陳國昌表示，一般而言，深層地震不會造成盆地效應，通常要發生在花蓮外海的地震，才容易導致北台灣出現盆地效應，其他地區的角度則不會造成盆地效應。他舉例，若花蓮有地震，規模大的話，震波到達台北仍大，這時盆地效應就會放大震度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

僅台北市居民收到國家級警報的手機簡訊，陳國昌表示，這是因為氣象局設定台北市只要震度超過3級就會發簡訊，其他縣市則要超過4級。當時是考慮到北市人口多、房屋老舊，但因為現代都市幾乎都有此特性，因此未來也傾向提高北市標準，他表示，「沒收到簡訊的人不是國家邊緣人」。

▲今日發生規模5.9地震。（圖／氣象局）

陳國昌表示，該處地震深度普遍較深，地震原因為隱沒帶造成，由於隱沒帶向北隱沒，導致上盤、下盤摩擦，造成變形、破裂、回彈，因此造成地震，不過這個地區的地震通常不會有很多餘震，即使有也會消退的很快、規模小，若有餘震應會在這一兩天釋放。

陳國昌表示，由於地震深度深、規模又大，在震波傳遞過程中，短週期衰減、長週期留下，因此不只北部，連中部也有感搖晃，且因深度深，因此震央與各地區距離相差不多，此波地震搖晃速度較慢，民眾才會感受到晃得很厲害。

陳國昌指出，本次地震最大震度出現在新竹4級，但其實不到1秒，其他地區均約3級地震，這除與地震深度身有關外，也可能與「場址效應」有關，地震的「場址效應」意指場址土層軟硬不同，造成地震波動改變的現象。

陳國昌表示，本次地震對台灣板塊能量釋放有很大幫助，今年規模6以上地震有2個、規模5以上有15個，往年平均值分別是2.3到2.5個、23個，此地震成功釋放能量，也沒有造成災害，是最好的地震狀況。