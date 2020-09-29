快訊／凌晨「連續2震」！台東規模5.3極淺層地震　中部以南有感

記者許凱彰／台東報導

凌晨突然一晃！29日4時50分左右臺東地區附近發生芮氏規模5.3的有感地震，為震源深度9.9公里的「極淺層地震」。據氣象局表示，台東大武、屏東滿州最大震度4級。最遠到彰化南投都有感。

【 第054號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：109年09月29日04時50分54秒

震央位置：北緯22.39° 東經121.04°

震源深度：9.9公里

芮氏規模：5.3

相對位置：臺東縣政府南偏西方 42.3 公里 (位於臺灣東南部海域)

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各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級

4級：大武、達仁、太麻里

2級：台東市、卑南、綠島、鹿野、蘭嶼

1級：東河、成功、海端、池上

● 屏東縣地區最大震度4級

4級：滿洲

3級：獅子、恆春

2級：春日、新埤、恆春、瑪家、三地門、鵝鑾鼻、屏東市、九如、小琉球

1級：墾丁

● 高雄市地區最大震度3級

3級：高雄市

2級：旗山

1級：六龜、甲仙、桃源

● 臺南市地區最大震度2級

2級：新化

1級：台南市、楠西、東山、善化、佳里

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

1級：大埔、阿里山、義竹

除此之外，嘉義市、花蓮縣、南投縣、雲林縣、彰化縣也都測得最大震度1級。

根據中央氣象局報告指出，稍早在3點5分時在台東外海也發生一起規模4.4的有感地震，台東大武最大震度4級，屏東最大震度3級，高雄台南也有感。

▼台東凌晨2小時發生2起規模4以上的地震。（圖／翻攝自中央氣象局）