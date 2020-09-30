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阿美族青年成「兩岸夾心餅」　國台辦：民進黨扣紅帽子

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▲▼ 阿美族台青楊品驊。（圖／楊品驊提供）

記者任以芳／北京報導

花蓮阿美族台青楊品驊在海峽論壇高喊「我是驕傲的中國人」，引起台灣輿論壓力，並非首例。如今，不少赴陸發展台灣民眾、藝人也深感無奈，處於現今台海情勢和尷尬的表態立場有如「兩岸夾心餅」。對此，馬曉光今（30日）批評民黨進政府設置障礙、扣紅帽子，誰在刻意製造台灣民眾的夾心狀態，誰就是罪魁禍首。

馬曉光表示，「到底是誰在給台灣民眾設置障礙，誰動輒把兩岸正常交流泛政治化、扣紅帽子。誰操縱自己豢養的網軍，惡意攻擊，甚至動用司法手段進行處罰，大家看得很清楚。誰在刻意製造台灣民眾的夾心狀態，誰就是罪魁禍首。」


▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

另外，台灣原民會針對這起事件也發表聲明，台灣原住民不是炎黃子孫。對此，馬曉光回答，「所謂的原委會，是民進黨當局的下屬機構。民進黨當局瘋狂阻撓破壞兩岸交流，煽動製造兩岸對立對抗，這個機構的負責人講這樣的話一點也不奇怪。」但他為民進黨當局代言，並不能代表包括阿美族群在內的少數民族同胞。

談到未來對台大政方針，馬曉光強調，「未來將繼續貫徹執行31條、26條等一系列促進兩岸融合發展、擴大兩岸交流合作、給台灣同胞提供同等待遇的政策措施，這一點不會變。」兩岸交流40年來的事實證明，兩岸交往越多，越有利於消除隔閡、增進瞭解、增加溝通認同，這是個好事。

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國台辦馬曉光民進黨夾心餅

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