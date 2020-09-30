白晝之夜、金曲獎3日南港登場！北市交管出爐　這段路「從早封到晚」





▲交通局公布2020白晝之夜（含金曲獎）交通管制。（圖／北市交通局提供）

記者袁茵／台北報導

2020台北白晝之夜、金曲獎活動將於3日同一天在台北流行音樂中心周圍地區舉行，配合活動進行，附近市區道路、停車、自行車將進行管制，公車站位及計程車排班區也會取消，YouBike暫停服務；交管部分，將從3日清晨起，市民大道8段（南港路2段41巷至北流中心旁無名巷）往東方向開始陸續進行管制。

台北市交通局表示，為便利民眾使用大眾運輸，捷運板南線將延長營運時段至10月4日凌晨3時，延長時段自南港站、昆陽站發車行駛至台北車站（單向），除捷運南港站及昆陽站為進站外，沿途各站僅為出站；公車270區間車由「凌雲五村—市政府」加開00：30、01：45計2班次；306區間車由「舊莊—台北橋」加開00：00、01：00、02：00計3班。

台北市交通局說，2020台北白晝之夜、金曲獎活動，於10月3日4時起先管制市民大道8段（南港路2段41巷至北流中心旁無名巷）往東方向，6時起往西方向一併管制。

北市交通局提到，同日15時起市民大道8段（興中路至向陽路）及其橫交路段（含北流旁無名巷封閉一半、南港路段2段41巷、興華路、忠孝東路7段265巷、忠孝東路7段325巷）、忠孝東路7段（忠孝東路7段124巷17弄至興中路）東向外側一車道管制至10月4日上午7時止。

北市交通局指出，另市民大道（昆陽街-向陽路）、市民大道（興中路-南港路一段287巷4弄）將視人潮情況啟動擴大管制。活動期間周遭停車位有限，請民眾多利用捷運搭至昆陽站、南港站或搭乘公車前往。

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