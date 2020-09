辯論吵翻天！場外逾500人聚集示威…抗議主題超多　警待命防失控

▲美選首場電視辯論會的場外抗議人群。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統大選的首場電視辯論30日於克里夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)舉行,場外約有500名社運人士聚集,針對種族歧視與氣候變遷議題進行抗議。

根據《每日郵報》報導,辯論開始的幾小時前,約14個不同性質的組織,共500名示威者湧向辯論會場,其中也包括許多凱斯西儲大學的學生。當局除了設立路障外,也召集國民警隊在場外待命,以防事態失控。

據報導,示威者所舉的標語各不相同,包含種族歧視的BLM運動、人權議題、大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)去世引起的「反墮胎」議題與美西大火延燒出的環保議題。

Protesters preparing to mobilize here from Case Western Reserve University #Debates2020 #DebateTuesday #Cleveland pic.twitter.com/q5uRqIgz4f