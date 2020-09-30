關聖帝君保佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」腿軟連獲5聖筊

▲南聖宮供奉五百年關老爺。（圖／翻攝南聖宮官網）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享她在男友19歲的那年，夢見一間關聖帝君廟，後來男友平安度過19歲，她終於找到這間帝君廟，且連獲得5個聖筊，「一到廟前而已，我雙腿發軟想跪下，眼裡充滿眼淚。」許多人立刻猜到是位於雲林縣斗六的南聖宮。

當事人29日在「靈異公社」臉書社團回憶，當時的夢境是她跪在關聖帝君面下，跟帝君許願希望男友能平安度過19歲，「而帝君在我耳邊說：『可以答應妳，但必須找到我還願』。」她說，這間廟大到很像皇宮一樣，裝潢都是金黃色，而她沒去過也沒有聽過。

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「一開始的我半信半疑，就想想應該亂夢的」，原PO表示，很快一年過去了，男友如願平安度過19歲，而她腦袋一閃突然出現那尊帝君的畫面，開始積極找那尊帝君和皇宮大廟，整整找了一年，問了很多人，說的都不是她夢境的那間皇宮廟。

▼原PO夢境中的大廟很像皇宮，後來找到是南聖宮。（圖／翻攝南聖宮官網）

原PO指出，她放棄了，想想緣分到了就找得到，在一年後、她滿19歲無意間提起這件事，突然有位阿姨說某地方有間帝君廟，跟她說的一樣，要不要去看看，說不定就是那間；她上網查到地址，隔天火速去看，一到廟前雙腿發軟想跪下，眼裡充滿眼淚。

原PO點香問說「帝君爺爺，真的是祢嗎」，並擲筊連問兩次「帝君，我夢見的是祢嗎」，獲得兩個響亮清脆的聖筊；她再問，「是不是等我19歲才讓我找到祢」、「帝君，我來找祢還願了，好嗎」、「那希望我怎麼還願？有空回來看看祢嗎」，接連獲得三個聖筊。

原PO表示，當下她無意間開口問媽媽「妳身邊的帝君也在這」，「我媽不相信，換她博杯問面前一整排的帝君，我很確定比給我媽媽看，是那尊木頭胖胖的穿黑袍。」

▼原PO說，她一到廟前就雙腿發軟想跪下。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

「我媽只在夢裡看過帝君，帝君常帶她魂去遊山玩水」，原PO指出，媽媽出生就被帝君認乾女兒，但一直沒找到身穿黑袍拿關刀的神尊，基本上的帝君都是綠袍，黑袍非常少，「我媽一連串博杯問，最後結果正是那尊黑袍帝君，也答應媽媽的乾爹帝君，會把帝君請回供奉的。我自己也很驚訝，隨口一說，真的被我說準了。」

對此，許多網友立刻猜到是斗六的南聖宮，有人分享該廟很靈驗，「我以前是搏擊選手，每次比賽前都到這裡，來祈求比賽不要受很嚴重的傷，輸贏不重要，只祈求不要殘廢。每當比完賽，我都會找時間來還願。」