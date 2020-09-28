買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

▲土地公托夢，請原PO將供品留下。（示意圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人到廟裡拜拜時會準備供品，但若要撤供品時要擲筊請示神明，若獲得允筊再收拾。有網友分享在夢中收到土地公的指示，希望可以把供品「珍珠奶茶麻糬」留下。沒想到隔天到廟裡拜拜時，廟裡的工作人員證實了夢中的景象，並大喊不可思議，網友們也驚呼，「真的很有緣分！」

原PO在臉書「靈異公社」發文，日前在電視上看到，不管去哪一間廟拜拜，一定要跟土地公打招呼，因為土地公是掌管地方上的神明，於是在超市買了珍珠奶茶麻糬，想說讓土地公可以趕上流行。當天晚上突然做了一個夢，夢中原PO和老公一起到廟裡拜拜，她拿著大福要往土地公的神像走，突然被一個大姐叫住。

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大姐問原PO「麻糬會留下來嗎？」原PO聽到後驚訝回覆「如果土地公喜歡吃，我就留下來啊」，大姐便請原PO將麻糬留下，擺放在土地公專屬的桌上。隔天原PO和老公一起去拜拜，剛走進廟裡就看到夢中出現的大姐，瞬間起雞皮疙瘩，走過去詢問「可以把麻糬留給土地公嗎？」並告訴對方夢裡發生的事。

▲許多人拜拜時會擺上供品。（示意圖／記者張一中攝）

大姐聽完後一臉驚訝，一旁的阿伯還提到土地公生日要到了，原PO心想「原來是要生日禮物呀」。隨後原PO詢問，在夢裡有看到一張土地公專屬的桌子，但是在現場卻沒有看到。大姐則笑笑的回覆，「祂確實有一張專屬的桌子，只是我們都收起來。」原PO聽完後再次感到神奇。

貼文一出後，許多網友大喊不可思議，「那代表這間的土地公跟你非常有緣，有空多去拜拜，看看祂，跟祂請安，會保祐你們一家人的」、「真的很有緣分欸，我也是找到有感應的土地公廟，之後每月都固定去拜拜，心誠則靈」、「土地公好可愛」。還有網友透露，「土地公伯還喜歡花生口味的食物。」