　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三胎痛到快往生！濟公助產「過18分就生了」　她看手機時間傻住

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO分享濟公師父助產的故事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

「我想這一切我只能用神蹟來形容了！」一名媽媽分享生第三胎的過程，「我相信是師父履行了祂對我的承諾，覺得自己真的好幸運。」也有媽媽分享自己的經驗，「我也跟你一樣，但幫我的是媽祖。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，上周家中的濟公師父降駕，「我和祂提到，寶寶已經足月，隨時都會生產，這胎的懷孕過程非常辛苦，讓我常常會想生小孩有多痛，我覺得很害怕」；暖暖的師父聽完告訴她，「不要害怕，我會保護妳！小孩下個禮拜會出生，要注意哦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，近日凌晨出現產兆，經過了3、4小時，胎頭還是一直很高，但她真的覺得痛到快要往生，「先生看我痛到流眼淚，急忙打電話給家中長輩，請他們再燒香告訴家中神明，胎頭一直沒有下來，當時已經2、3分鐘陣痛一次。」

原PO指出，掛上電話再一次的陣痛後，突然好想睡覺，「平常我是一個非常淺眠又極度難以入睡的人，所以當下連自己都不敢相信，還在心裡一直問自己：『真的要睡嗎？可是睡一下下又要開始痛了耶』。直到後來真的想睡到受不了，我又在心裡跟自己說：『好吧！那就睡吧！痛了再說了』！」

▼原PO順利生下第三胎。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

孕婦生產示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

「說完，我的眼前馬上一片空白睡著了。」原PO回憶，之後又經歷一波陣痛，痛完又馬上睡著，等再次醒來，她對先生喊著「我要生了！快點叫護士」，就這樣進了產房，孩子在某時的43分平安出生。

原PO說，產房內的醫生和護理師也在討論著，明明不久前胎頭還很高，居然這麼快就生了；事後她拿手機看了先生打電話的時間是25分，「我不可置信地看了好幾次電話撥出時間，和小孩的出生時間，居然只經歷了短短的18分鐘！」

「我是麻瓜，無法感受到任何其他空間的磁場。」原PO表示，所以她不知道那短短的幾分鐘發生什麼事，只覺得自己沉沉睡了一覺，起來後精神飽滿進產房，如果再扣除長輩從家裡到宮中的時間，「我想這一切我只能用神蹟來形容了！我相信是師父履行了祂對我的承諾，覺得自己真的好幸運。」

對此，許多網友留言，「活佛師尊。。上天的慈悲」、「濟公師父慈悲」。也有媽媽分享自己的經驗，「我也跟你一樣，但幫我的是媽祖，我是電話掛完5分鐘就進產房。我老公剛好在宮廟，差不多10分鐘就生出來了。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽楊丞琳、許瑋甯！20年摯友解答
《玩很大》悄換YT封面照！右邊小鬼藏鼻酸含意
水產行老闆路殺重機遭出征！警方稱「不慎擦撞」道歉了
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第三胎痛到快往生！濟公助產「過18分就生了」　她看手機時間傻住

「台北橋機車瀑布」又紅了！好萊塢男星曬照推廣台灣　網朝聖洗版

守住國門最大功臣！蔡英文頒贈「防疫獎章」感謝桃機防疫英雄

全換LED燈泡省電超有感！　網點「1致命傷」：至少打三折

中秋大啖美食　中醫師傳授中藥茶飲消化解膩令您無負擔

蕉價狂跌蕉農領40萬　農委會推香蕉保險遭諷「拿納稅錢保障收入」

奇美藥師利用雲端藥歷　提升民眾用藥正確安全

台東外海連7震！氣象局：一周內還會有「規模4以上」的餘震發生

快訊／6小時連7震！09：14台東外海規模5.0地震　最大震度4級

快訊／6小時連7震！09：14台東又地牛翻身　初判震度4級以上

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

色法鬥「痴漢笑」狂盯路過妹仔！被爸當場抓包...瞬間見鬼式垮臉

第三胎痛到快往生！濟公助產「過18分就生了」　她看手機時間傻住

「台北橋機車瀑布」又紅了！好萊塢男星曬照推廣台灣　網朝聖洗版

守住國門最大功臣！蔡英文頒贈「防疫獎章」感謝桃機防疫英雄

全換LED燈泡省電超有感！　網點「1致命傷」：至少打三折

中秋大啖美食　中醫師傳授中藥茶飲消化解膩令您無負擔

蕉價狂跌蕉農領40萬　農委會推香蕉保險遭諷「拿納稅錢保障收入」

奇美藥師利用雲端藥歷　提升民眾用藥正確安全

台東外海連7震！氣象局：一周內還會有「規模4以上」的餘震發生

快訊／6小時連7震！09：14台東外海規模5.0地震　最大震度4級

快訊／6小時連7震！09：14台東又地牛翻身　初判震度4級以上

高雄女駕駛「低頭撿東西」...下秒猛撞上警車！2警火速跳開逃生

Google Meet 免費服務將限時60分鐘！10月起實施　但續開視訊並不限

前國台辦副主任鄭柵潔　當選浙江省長

台南和順廠協會向防疫英雄致敬　贈送麻豆文旦賀中秋

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡...稚子成孤兒

金鐘獎頒獎「看到一坨白影」　黃子佼嚇一跳：以為上來亂的

「陳吉仲下台！」　國民黨轟農委會：不是弄1450網軍就是炒飯大賽

露營小白快筆記！享受好山「好水」必備神物　第一次露營就上手

高雄騎士路口閃機車「失控倒地」！油箱破裂起火　19歲男受傷送醫

外銷訂單增、製造業景氣逐步復甦！　8月燈號轉為黃藍燈

生活熱門新聞

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

UberEats付費會員被當盤子！雨天無外送員

20→32°C！　2波冷空氣倒V變天

快訊／凌晨「連續2震」！台東規模5.3極淺層地震

水電師傅省電6招：吹冷氣激省10%費

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

台中大夜市倒一波！新型小可愛夜市崛起　在地人才知

青春期這3種「錯誤尻槍法」恐致將來中出障礙

秘密別跟她說！「嘴巴超大」星座Top3　第3名傻爆雷：不會怎樣吧

晚起水氣增！中秋連假前後兩波變天　鋒面報到時間出爐

更多熱門

相關新聞

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下」

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下」

許多人到廟裡拜拜時會準備供品，但若要撤供品時要擲筊請示神明，若獲得允筊再收拾。有網友分享在夢中收到土地公的指示，希望可以把供品「珍珠奶茶麻糬」留下。沒想到隔天到廟裡拜拜時，廟裡的工作人員證實了夢中的景象，並大喊不可思議，網友們也驚呼，「真的很有緣分！」

孕婦狂嗑炸雞　進ICU濾出滿滿油脂

孕婦狂嗑炸雞　進ICU濾出滿滿油脂

搬新家連2天被壓！　哥一看房間就知原因秒化解

搬新家連2天被壓！　哥一看房間就知原因秒化解

「怎有指甲？」她撿到紅包打開看超毛　爸曝原因：免驚

「怎有指甲？」她撿到紅包打開看超毛　爸曝原因：免驚

金鐘・紅毯／曾莞婷「素爆」輸了

金鐘・紅毯／曾莞婷「素爆」輸了

關鍵字：

濟公靈異公社孕婦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面