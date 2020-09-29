第三胎痛到快往生！濟公助產「過18分就生了」　她看手機時間傻住

▲原PO分享濟公師父助產的故事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

「我想這一切我只能用神蹟來形容了！」一名媽媽分享生第三胎的過程，「我相信是師父履行了祂對我的承諾，覺得自己真的好幸運。」也有媽媽分享自己的經驗，「我也跟你一樣，但幫我的是媽祖。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，上周家中的濟公師父降駕，「我和祂提到，寶寶已經足月，隨時都會生產，這胎的懷孕過程非常辛苦，讓我常常會想生小孩有多痛，我覺得很害怕」；暖暖的師父聽完告訴她，「不要害怕，我會保護妳！小孩下個禮拜會出生，要注意哦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，近日凌晨出現產兆，經過了3、4小時，胎頭還是一直很高，但她真的覺得痛到快要往生，「先生看我痛到流眼淚，急忙打電話給家中長輩，請他們再燒香告訴家中神明，胎頭一直沒有下來，當時已經2、3分鐘陣痛一次。」

原PO指出，掛上電話再一次的陣痛後，突然好想睡覺，「平常我是一個非常淺眠又極度難以入睡的人，所以當下連自己都不敢相信，還在心裡一直問自己：『真的要睡嗎？可是睡一下下又要開始痛了耶』。直到後來真的想睡到受不了，我又在心裡跟自己說：『好吧！那就睡吧！痛了再說了』！」

▼原PO順利生下第三胎。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

「說完，我的眼前馬上一片空白睡著了。」原PO回憶，之後又經歷一波陣痛，痛完又馬上睡著，等再次醒來，她對先生喊著「我要生了！快點叫護士」，就這樣進了產房，孩子在某時的43分平安出生。

原PO說，產房內的醫生和護理師也在討論著，明明不久前胎頭還很高，居然這麼快就生了；事後她拿手機看了先生打電話的時間是25分，「我不可置信地看了好幾次電話撥出時間，和小孩的出生時間，居然只經歷了短短的18分鐘！」

「我是麻瓜，無法感受到任何其他空間的磁場。」原PO表示，所以她不知道那短短的幾分鐘發生什麼事，只覺得自己沉沉睡了一覺，起來後精神飽滿進產房，如果再扣除長輩從家裡到宮中的時間，「我想這一切我只能用神蹟來形容了！我相信是師父履行了祂對我的承諾，覺得自己真的好幸運。」

對此，許多網友留言，「活佛師尊。。上天的慈悲」、「濟公師父慈悲」。也有媽媽分享自己的經驗，「我也跟你一樣，但幫我的是媽祖，我是電話掛完5分鐘就進產房。我老公剛好在宮廟，差不多10分鐘就生出來了。」