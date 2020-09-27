「怎有指甲？」她撿到紅包打開看超毛逃回家　爸曝原因：免驚！

▲原來後來把紅包丟進垃圾桶。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享到銀行提款，意外發現一個有裝錢的紅包，被摺成四摺躺在補摺機旁邊，她拿了又放回去，回家後越想越毛。她立刻打給爸爸才知道該紅包出現的原因，「我還以為是『冥婚』欸！」有人則說，阿姨撿過裝有指甲和頭髮的紅包，沒多久就過世了。

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，當下看到紅包，忍不住就伸手去拿，封口是開的，往裡面一瞧，「哇塞⋯有百元鈔欸，點一下，嗯嗯，兩張不錯欸。咦？不對欸，怎麼有指甲，我又把錢塞回去，心裡越來越毛，這…這…這是在搞什麼啊？」

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原PO表示，丟下紅包趕快跑回家，回到家一直覺得心裡不安，緊張打給爸爸說整個經過；爸爸回，「來，免驚免驚⋯⋯這沒有什麼，這叫『換運』，不管妳有沒有把紅包帶回來，都沒有關係。」

▼有網友提醒，別亂撿紅包。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO爸爸指出，「妳現在聽爸爸講，妳拿20元銅板再給它添進去（紅包裡），把紅包丟進垃圾桶，不要再給其他人撿到。」

原PO表示，她又跑回銀行，真的照爸爸講的，都弄好了，「原來是倒楣的人在『換運』喔，嚇死我了，我還以為是『冥婚』欸。」

對此，許多網友留言，「我阿姨有撿過裡面有指甲跟頭髮的～～沒多久就過世了！過世後聽她兒子說，才知道她撿到紅包的事⋯」、「這個破解法我有用過，滿有效，並沒有遇到什麼事」、「紅包真的別亂撿」、「有頭髮、指甲的是過運紅包，冥婚紅包去哪裡生指甲頭髮啦。」