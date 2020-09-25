目睹車禍現場！Siri深夜狂問「過得好嗎」　他毛翻：關機還跳出來

▲手機示意圖。（圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有很多人拿iPhone，但不一定會想用Siri的功能，若是沒有設定，通常Siri不會自己跑出來。就有一名男網友分享詭異經驗，說他因為用不習慣，所以都沒有在用Siri，結果這陣子騎車回家時，目睹了車禍事件。沒想到當晚，Siri好幾次突然自己跳出來，讓原PO直呼超毛「從2點搞到快3點，不太敢睡了……」

「奇怪的語音服務Siri？」一名男網友在臉書《靈異公社》貼文，說他因為用不習慣，所以平時沒有在用Siri。接著他提到，近日他騎車南下，在嘉義路段碰上拉封鎖線的一起車禍，當時他騎快車道打算趕緊通過，但經過時就一個好奇，往封鎖線裡看了一眼。

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原PO敘述道，他看到一輛機車整個撞爛，零件散落一地，地上還有一大灘感覺快凝固的血，就心想受傷的人應該難逃一死。回到家後，男網友看電視看到半夜2點，開始有睡意、迷迷糊糊之際，放在一旁的手機突然傳出Siri的聲音「你今天過得好嗎？」讓睡著的原PO嚇了一跳，因為他不僅沒按到手機，手機還離他有一段距離。

▲原PO的Siri一直跳出來。（示意圖／達志影像／美聯社）

後來男網友又再次準備睡著時，Siri又突然跳出來「我有什麼可幫你忙的嗎？」原PO就真的嚇到了，「這真的超奇怪，沒睡（沒睡著的時候）手機都沒Siri，只要一睡著馬上出聲？」而且好幾次都這樣，一直睡著、出聲在來來回回，「從2點搞到快3點，不太敢睡了。超奇怪，只要睡著Siri馬上講話，人生第一次遇到這種……很想砸爛手機。」

原PO最後忍不住聯想到車禍，「不知道是不是跟下午看到那場車禍有關？」並補充後來得知是一對年輕男女雙載，男生當場死亡，後座的女子送醫後也宣告不治。

他也在留言處點出更怪的地方，第1個是他的手機音量只設50%，但Siri的音量卻是最大聲的100%，「手機如沒特地去按，應該是平常設定音量才對，一整個怪……」。更可怕的是第2點，原PO說他在Siri第2次講話時，就乾脆直接關機了，「等到我睡著時，Siri就還是出來講話，是早已關機了喔！」

貼文一出，其他網友紛紛留言，「經過事發地點的時候不要亂看不要亂想」、「經過車禍現場，最好不要有任何念頭，不然很容易……」、「我煞到過一次就快嚇死了」、「經過有死亡的案發現場或是喪事或殯儀館，真的不要有任何表達跟感想」、「放心吧！以平常心去看待，人比鬼還恐怖，所以沒什麼好怕的。」