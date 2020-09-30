　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

白皙妹慘變「國外泥屍」！身亡照疑點重重　家人根本不知道她出國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貴州25歲女子突然死在國外。（圖／翻攝自貴州電視台）

▲貴州25歲女子突然死在國外。（圖／翻攝自貴州電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州貴陽市朱昌鎮一女子余金花這段時間來，寢食難安，因為9月17日這天接到噩耗，她妹妹在緬甸身亡了。關鍵是，在此之前余家從未知道，妹妹什麼時候到了緬甸，直到看見妹妹被埋在泥裡身亡照片才敢相信。

據《貴州電視台》報導，「她5月28日出門，跟我們講的是她去雲南賣衣服，」余金花說， 妹妹名叫余金萍，今年25歲，自從5月28日不辭而別後；一家人都很不高興，但也無可奈何。

期間，余金萍和家人一直都還聯繫，直到事發當天，家人接到消息，她遇到泥石流死了。接到這個消息，余金花一開始還以為對方是惡作劇，可當對方把身亡照發給她後，她瞬間就愣住了，照片裡的人確實很像妹妹。

從余金花提供的照片來看，那個地方似乎真的發生了塌方，搭建的房子被沖垮了一部分，其中一個女子被埋在泥裡。發生這樣的意外，她非常難過，但不能接受的是，事發地竟然是在緬甸，而在此之前，妹妹一直告訴她們，是在雲南賣衣服。

▲▼貴州25歲女子突然死在國外。（圖／翻攝自貴州電視台）

▲女孩慘成泥屍。（圖／翻攝自貴州電視台）

為弄清妹妹為何會去到緬甸，一家進行了打探，最終得到了一個讓他們難以相信的內幕。「她是被人騙過去的，而且是被人帶著偷渡過去的，」余金花說，通過登錄妹妹的微信，她聯繫上了兩個女孩，得知了一個非常可怕的內幕。

兩個女孩對余金花說，她們想回來，是被朋友騙過去的。余金花透露，通過瞭解，這兩個女孩都才16歲，疑似在賣淫，而她妹妹也很有可能跟她們做著同樣的工作。

余金花得知，在緬甸當老闆的一個男子花了一筆錢，在貴州養了一幫貴州人，專門騙貴州女孩到緬甸那邊賣淫。隨後，她立即去貴陽市朱昌鎮當地派出所報了案。

▲▼貴州25歲女子突然死在國外。（圖／翻攝自貴州電視台）

▲聊天記錄。（圖／翻攝自貴州電視台）

而對於妹妹的死因，余金花始終覺得有問題，「如果是一般的泥石流，她不可能是這麼平平的躺著，我們看到她手都是捏得緊緊的。」此外，她還表示，妹妹曾多次跟她說過要回家，並且還借錢。

此外，死者朋友也透露，自己曾接到余金萍的電話，「她說她好害怕，我問她細節，她又不說，她有時候發消息在群組裡，說完蛋了，我完蛋了，要麼就是完蛋了，我死定了，就說這些話，而且具體問她，她又不細講。」

目前，報警已經過去了一個星期，但仍未接到警方的任何立案消息，這讓家人非常的焦急。余金花表示，我現在只想找到妹妹，希望警方把這個極有可能存在的團夥繩之以法。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝 　黃小柔：他說要在最巔峰結束一
00878狂跌「股息全賠光」！分析師揭2大主因：未來更辛苦
女星被爆片場罷工8小時　堅持「脫光不穿內褲」才肯拍
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世銀上調對中國經濟增速預期　陸：證明防疫受到國際肯定

白皙妹慘變「國外泥屍」！身亡照疑點重重　家人根本不知道她出國

福建前副省長張志南被雙開　中紀委：在疫情關頭敷衍應付

中國疫苗太貴？　北京：將以公平合理價格向世界提供

港府正製作「國安法教材」　教育局長：要珍惜國家

全球疫情走向「一路上揚」　吳尊友：未來一段時間受控可能性不大

駱惠寧：中央領導下香港免於「港獨危機」　愛國不是選擇是義務

讚頌「一國兩制」　林鄭月娥：祖國協助香港重回正軌

要公務員別參加遊行　港府：已有46人涉違法被停職！

阿美族青年成「兩岸夾心餅」　國台辦：民進黨扣紅帽子

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

世銀上調對中國經濟增速預期　陸：證明防疫受到國際肯定

白皙妹慘變「國外泥屍」！身亡照疑點重重　家人根本不知道她出國

福建前副省長張志南被雙開　中紀委：在疫情關頭敷衍應付

中國疫苗太貴？　北京：將以公平合理價格向世界提供

港府正製作「國安法教材」　教育局長：要珍惜國家

全球疫情走向「一路上揚」　吳尊友：未來一段時間受控可能性不大

駱惠寧：中央領導下香港免於「港獨危機」　愛國不是選擇是義務

讚頌「一國兩制」　林鄭月娥：祖國協助香港重回正軌

要公務員別參加遊行　港府：已有46人涉違法被停職！

阿美族青年成「兩岸夾心餅」　國台辦：民進黨扣紅帽子

一張表看賞月機率！中秋夜烤肉天氣涼　北台灣「低溫探21度」

女星控經紀人性侵「手伸進內褲」　飛機上突脫褲「強逼吃東西」

面試約凌晨4點！妹子揪致命問題「這很嚴重欸」　網笑曝陰謀論

差額醫材「醫院極端值超收」未改善　下週起無法顯示於比價網

無國界醫師「愛無限」體驗展10/1開跑！　一探精彩「前線救援」故事

陳明文女兒陳冠穎為人超低調　出任民進黨青年部副主任

從台南來！10惡煞南下高雄逞兇鬥狠　先砸店再砸車下場曝

黑貓玩太瘋咻一下整坨不見　掀袋見「喵工吊床」氣瘋：出來喔！

巧克力控會瘋掉！亞尼克「巧克力雪糕生乳捲」新報到　10/6準時開吃

洗鍋水噴到奶瓶！廚房「準妯娌大戰」開打　小叔勸架傻眼：只想吃泡麵

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

歐陽娜娜唱陸國歌挨轟　國台辦回應

公車司機突然停車　下秒跳橋自盡

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

她趕高鐵被「行李箱絆倒」亡！家屬求償264萬

新郎慘被脫光光示眾！渾身黏液只能笑

他推輪椅和絕症女友私奔！4年足跡藏洋蔥

香港2運鈔員被搶　歹徒跌跤阿嬤好心扶

漂亮女兒富養7年！意外發現竟是「男兒身」

她穿和服打卡！挨轟「是不是中國人」

新郎被扒到剩內褲！下秒關進鐵籠

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

更多熱門

相關新聞

萬華應召站被抄　小姐有練過「很快讓客人投降」

萬華應召站被抄　小姐有練過「很快讓客人投降」

北市2名男子承租多間套房，並找來女子從事非法賣淫行為，警方30日凌晨進行攻堅，逮捕2名業者以及17名應召女，警方破門時1名應召女正在幫客人「口交」，另一對則在「辦事」，警方隨即制止，另外還查獲疑似偷渡來台的中國大陸女子。

晚班較年輕！120警夜衝雲林海線最大淫窟

晚班較年輕！120警夜衝雲林海線最大淫窟

雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　老外也上門

雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　老外也上門

讓2外國妹賣　25歲妹被逮秒喊：我也有

讓2外國妹賣　25歲妹被逮秒喊：我也有

噴火筋肉男上網！任君挑...警帶隊上門

噴火筋肉男上網！任君挑...警帶隊上門

關鍵字：

貴州賣淫下海

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

蕭亞軒交往3年太逼人！小16歲男友壓力大到吐血

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面