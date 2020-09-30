白皙妹慘變「國外泥屍」！身亡照疑點重重　家人根本不知道她出國

▲貴州25歲女子突然死在國外。（圖／翻攝自貴州電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州貴陽市朱昌鎮一女子余金花這段時間來，寢食難安，因為9月17日這天接到噩耗，她妹妹在緬甸身亡了。關鍵是，在此之前余家從未知道，妹妹什麼時候到了緬甸，直到看見妹妹被埋在泥裡身亡照片才敢相信。

據《貴州電視台》報導，「她5月28日出門，跟我們講的是她去雲南賣衣服，」余金花說， 妹妹名叫余金萍，今年25歲，自從5月28日不辭而別後；一家人都很不高興，但也無可奈何。

期間，余金萍和家人一直都還聯繫，直到事發當天，家人接到消息，她遇到泥石流死了。接到這個消息，余金花一開始還以為對方是惡作劇，可當對方把身亡照發給她後，她瞬間就愣住了，照片裡的人確實很像妹妹。

從余金花提供的照片來看，那個地方似乎真的發生了塌方，搭建的房子被沖垮了一部分，其中一個女子被埋在泥裡。發生這樣的意外，她非常難過，但不能接受的是，事發地竟然是在緬甸，而在此之前，妹妹一直告訴她們，是在雲南賣衣服。

▲女孩慘成泥屍。（圖／翻攝自貴州電視台）

為弄清妹妹為何會去到緬甸，一家進行了打探，最終得到了一個讓他們難以相信的內幕。「她是被人騙過去的，而且是被人帶著偷渡過去的，」余金花說，通過登錄妹妹的微信，她聯繫上了兩個女孩，得知了一個非常可怕的內幕。

兩個女孩對余金花說，她們想回來，是被朋友騙過去的。余金花透露，通過瞭解，這兩個女孩都才16歲，疑似在賣淫，而她妹妹也很有可能跟她們做著同樣的工作。

余金花得知，在緬甸當老闆的一個男子花了一筆錢，在貴州養了一幫貴州人，專門騙貴州女孩到緬甸那邊賣淫。隨後，她立即去貴陽市朱昌鎮當地派出所報了案。

▲聊天記錄。（圖／翻攝自貴州電視台）

而對於妹妹的死因，余金花始終覺得有問題，「如果是一般的泥石流，她不可能是這麼平平的躺著，我們看到她手都是捏得緊緊的。」此外，她還表示，妹妹曾多次跟她說過要回家，並且還借錢。

此外，死者朋友也透露，自己曾接到余金萍的電話，「她說她好害怕，我問她細節，她又不說，她有時候發消息在群組裡，說完蛋了，我完蛋了，要麼就是完蛋了，我死定了，就說這些話，而且具體問她，她又不細講。」

目前，報警已經過去了一個星期，但仍未接到警方的任何立案消息，這讓家人非常的焦急。余金花表示，我現在只想找到妹妹，希望警方把這個極有可能存在的團夥繩之以法。

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