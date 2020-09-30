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萬華應召站被抄...2對男女尷尬穿衣　小姐有練過「很快讓客人投降」

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▲▼警方搜索4個地點，查獲17個套房內的應召女子，其中還有1對正在進行運動。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方搜索4個地點，查獲17個套房內的應召女子，其中還有1對正在辦事。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市2名男子承租多間套房，並找來女子從事非法賣淫行為，警方30日凌晨進行攻堅，逮捕2名業者以及17名應召女，警方破門時1名應召女正在幫客人「口交」，另一對則在「辦事」，警方隨即制止，另外還查獲疑似偷渡來台的中國大陸女子。

警方調查，40歲的秘姓男子與66歲的邱姓男子合開應召站，找來17名應召女在17間套房與不特定男客進行性交易，每次交易金額1千5百元，店家抽成7百元，應召小姐則拿8百元，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

▲▼警方搜索4個地點，查獲17個套房內的應召女子，其中還有1對正在進行運動。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方大動作破門赫見應召女正幫客人口交，另一組則正在進行活塞運動。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時破門進入，發現1名應召妹正在幫男客人「口交」，另一邊警方突破時則是正賣力地進行「活塞運動」，讓警方看了相當尷尬，隨即叫4人穿上衣服，並在房內查獲大批保險套以及潤滑液，最後還查扣所得5萬多元。

警方表示，其中1名從應召女疑似從大陸偷渡來台，表示假證件是親友給她的，自稱是透過小三通觀光團來台，警方後續將查證女子說法。

警方強調，該應召站在萬華附近行之有年，應召女年紀從25至40歲都有，主要以大陸以及台灣籍女子為主，每次收費1千5百元，且訓練應召女賣淫技巧，讓客人很快就繳械投降。

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