曾參與雄風飛彈研發！高鐵董座江耀宗霸氣回應：即日起不領出席費

▲高鐵董事長江耀宗。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

立法院預算中心調閱交通部15家投資事業官派董事薪酬，發現高鐵董座江耀宗每次出席會議能領8000元出席費。對此，江耀宗29日回應，高鐵歷任董座皆按慣例領出席費，如今引發諸多紛擾、流言甚囂塵上，非他本人所樂見，因此即日起不再支領出席費。

立法院交通委員會29日邀請交通部就連假疏運進行專案報告，交通部長林佳龍及相關一級主管出席備詢，包含高鐵董座江耀宗也親上火線，列席回應出席費爭議。

質詢時，立委林俊憲要求說明。江耀宗表示，台灣高鐵歷任董座出席董事會，依慣例都有領出席費，並依法規在年報中的「董事酬金」公開揭露，若未來交通部有明確規範，高鐵公司必定從善如流，遵循規定辦理。

▲江耀宗親上火線答詢，回應出席費爭議。（圖／記者賴文萱攝）

林俊憲說，既然一切依過去規定，現在新聞爆出來，是不是有心人士炒作？畢竟高鐵這幾年績效不錯，不僅轉虧為盈，現在還大賺，過去前交通部長葉匡時曾說高鐵一定破產，找耶穌來也沒用，「看來你比耶穌還厲害」；江耀宗則回應，不敢當。

如今未等交通部法規到位，江耀宗29日隨即發聲明指出，該出席費是歷屆董事會慣例，也依法公開揭露，歷任董事長支領出席費，不僅依法有據，也合情入理，但報導已釀成風風雨雨、人心猜忌，實非本人樂見，因此即日起不再支領出席費，盼種種紛擾猜忌及蜚短流長就此平息。

江耀宗現年68歲，早年在中科院服務，曾參與雄風、天劍及天弓飛彈研發，在馬政府時期擔任捷運工程局局長，參與並推動北捷木柵線、淡水線、中和線、新店線及板南線完工通車。

2000年5月，民進黨執政後，江耀宗出任行政院公共工程委員會副主委。2004年7月出任中華航空公司董事長；2005年11月轉任中鋼公司董事長，兼任高雄捷運公司董事長；2006年10月出任高鐵公司董事長，資歷豐厚完整。

▲江耀宗曾任中華航空、中國鋼鐵董事長，資歷豐厚。（資料照／記者林敬旻攝）