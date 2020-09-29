苗栗市首間「星巴克」爆人潮　併排違停亂象多！警加強取締　

▲27日才開幕的星巴克苗栗市國華店，人潮絡繹不絕，也造成併排違停亂象，警方也會加強取締。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市首間星巴克連鎖咖啡店已於27日盛大開幕，前來消費的民眾絡繹不絕，但因停車空間有限，許多民眾併排臨停的現象非常嚴重；苗栗警方連日不斷接獲民眾抱怨， 引此特別呼籲民眾，請勿在當地路段違規併排臨停或並排停車，以維交通安全。

星巴克國華門市位於巨蛋體育館斜對面，車流量原本就不小；27日開幕後，車位更是一位難求，雖有規劃停車場，但目前尚未啟用，導致不少民眾臨時併排停車，不僅占用機車道，也讓路過車輛、行人險象環生；苗栗警方也頻頻接到投訴電話，因此展開大規模取締動作。

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▲苗栗警方26日針對火車站周邊機車及自行車違規停放車輛進行拖吊移置作業並依法告發，共移置違停機車5部及自行車11輛。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，苗栗火車站周邊機車及自行車違規停放人行道的情形也日益嚴重，行人被迫與車爭道，影響交通安全與出入車站便利性；為了加強交通執法力道，平日至少都會開出10張以上，連巡邏行經也會加以取締，執法作為不會間斷，違規停車依規定可罰600元到1200元，呼籲民眾發揮公德心，也勿因貪圖一時方便傷了荷包。

▲苗栗火車站周邊機車及自行車違規停放人行道的情形嚴重，苗栗警方也展開大執法，取締告發。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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