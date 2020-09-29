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轟警察缺業績！墾丁女「違停被開單」辯馬路沒劃線　討拍遭網罵爆

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路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲墾丁遊客太多，一位難求。（示意圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情趨緩後國內旅遊熱度不斷，大家紛紛開始安排外縣市出遊行程。一名女子日前到墾丁遊玩，但遊客太多，開著車在馬路上繞了1個多小時都找不到車位，最後發現一個沒有劃任何線的空地，想不到臨停後仍被開了一張紅單。

原PO在臉書社團「爆料公社」怒罵，「屏東的警察這麼缺業績嗎？不是鼓勵說國民旅遊嗎？」自從國內疫情緩和後，各縣市出遊的人潮都大爆發，墾丁甚至每到假日都會塞滿觀光客，所以她在路上繞來繞去都找不到停車位，找了1個多小時後發現一條小路，「而且前後都沒有劃線，居然也可以被開單！」她認為沒有紅線或黃線，照理說應該可以暫時停車，警察未免太不通人情。

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▲▼被開單討拍反被轟。（圖／翻攝自爆料公社）

▲被開單討拍反被轟。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出引發激烈討論，原本是想要討拍的一篇文卻惹來網友砲轟，紛紛批評她違規在先，被開單本來就是理所當然，不該反過頭來怪警察，不是沒劃線的地方就可以任意停車，會阻擋其他車輛或行人出入，影響到道路安全。

網友回應，「鼓勵國民旅遊，有鼓勵你違規嗎」、「考了那麼久的駕照還不懂得交通法規嗎」、「只有更三寶、沒有最三寶，什麼時候才會有三寶中的霸主來刷新我的三觀」、「高速公路車道中間也沒劃紅線，妳也可以直接停沒關係」、「56條1項5款你就認命吧」、「沒有線就可以停？怎麼不去停在警察局門口就好？」

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