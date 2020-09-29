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中國10月中召開人大常委會　將二度審議國旗法修正草案

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▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲大陸全國人大常委會將於下月召開，審議國旗法修正草案等。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼8月初召開第21次會議後，大陸全國人大委員長栗戰書29日主持委員長會議，決定將於10月13日至17日，在北京舉辦第十三屆全國人大常委會第22次會議，會上將二度審議國旗法修正草案、國徽法修正草案等。

《國旗法修正草案》、《國徽法修正草案》是在港版國安法生效後，於8月8日開幕大陸全國人大常委會第21次會議上被首次提請審議，當時在新增條文中提到，不得倒掛或以有損國旗尊嚴方式升掛，不得隨意丟棄國旗等。

由於中國國旗法、國徽法均已列入香港基本法附件三，因此待修正草案通過後，香港特別行政區也要配合實施，因此人大常委會審議結果、法案何時上路生效引發關注。

據新華社報導，十三屆大陸全國人大常委會第七十二次委員長會議20日上午，在北京人民大會堂舉行，由栗戰書委員長主持。會上決定第十三屆全國人大常委會第22次會議於10月13日至17日，也建議審議相關修法草案。

除國旗法、國徽法修正草案外，常委會預計還將審議專利法修正案草案、生物安全法草案、未成年人保護法修訂草案、出口管制法草案、長江保護法草案、退役軍人保障法草案、刑法修正案（十一）草案、行政處罰法修訂草案等。

委員長會議指出，人大常委會還將審議國務院、最高人民法院於國有資產、股票發行、民事審判等領域工作發展情況的報告，審議有關任免案等。

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