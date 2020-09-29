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駐港解放軍接收最後一幅軍事用地　林鄭月娥：具有重要憲制意義

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▲▼新聞公報。（圖／翻攝自港府官網）

▲新聞公報。（圖／翻攝自港府官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國解放軍駐香港部隊29日早從香港政府手上，接收一個軍用碼頭，也是部隊接收的最後一幅軍事用地。林鄭月娥致辭表示，這是歷史性的一刻，具有重要的憲制意義。據悉，這幅軍事用地位於中區，泛民主派過去曾反對交給解放軍使用。

簽署儀式在政府總部舉行，林鄭月娥與解放軍駐港部隊司令員陳道祥簽署備忘錄後交換文本。中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署特派員謝鋒、政務司司長張建宗、保安局局長李家超等官員出席。

據悉，這幅土地位於中區海濱，靠近金鐘，長150公尺，寬20公尺，面積約0.3公頃，2019年初被政府劃為軍事用途，而政府之前已就此訂定相關法令並提交立法會審議，法令現已生效。

2019年中，泛民一批支持者不滿政府把土地轉交解放軍使用，他們曾在立法會議員朱凱迪的率領下，一度闖進用地示威，強調土地屬於香港人所有，期間與警方對峙。

香港行政長官林鄭月娥今天（29日）上午出席中區軍用碼頭移交儀式並致辭。 她表示，「特區政府今天把軍用碼頭移交後，就全面履行了我們有關的責任。這是歷史性的一刻，充分彰顯了中央和香港特別行政區在『一國兩制』下的關係，具有重要的憲制意義。」

▲大陸解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

▲解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

林鄭月娥說，特區政府過去在不同場合已多次向公眾說明軍用碼頭的背景及其軍事用地的本質，相信市民會理解軍用碼頭不論何時都是用作防務目的的軍事設施，其所在地是軍事用地，無論開放與否，其法律地位不會改變。

她表示，軍用碼頭移交後由駐軍管理，將來軍用碼頭的具體開放安排屬駐軍管理軍事設施的防務工作，特區政府尊重駐軍的決定，並會在有需要時作出配合。

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