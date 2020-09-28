大黑馬！《遠見》縣市競爭力調查　台中進步六都之冠

▲台中市在盧秀燕任市長後，城市競爭力大幅邁進，進步冠六都。（圖／台中市政府提供）

記者鄭哲政／台北報導

2020年《遠見》縣市總體競爭力評比出爐！台中市成為進步大黑馬，打敗台南市、桃園市，直接攻佔第四名，緊咬在前的新北市、台北市。台中也是六都當中進步最多的城市。

《遠見》每年除發表「縣市長施政滿意度調查」，也蒐集各主管機關的統計數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大構面，評鑑本島19縣市的競爭力消長，今年調查範圍囊括105項指標，全方位為台灣城市把脈。

《遠見》縣市總體競爭力調查結果，今年前十名的陣容變化不大，依然呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況。

但令人驚訝的是，台中市直升四名，撂倒台南市、桃園市、嘉義，躋身全國第四，成為城市進步的超級大黑馬！新北市和桃園市各晉升一名，分居第三及第五，台南市與去年持平排名第七。去年排名第12名的高雄市，掉到第16名，排名居六都之末。

整體排名中，屏東縣由去年的第17名成長至第12名，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大，名次分別前進5名。南投縣也從第14名降至第18名，退步較多。

