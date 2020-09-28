　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大黑馬！《遠見》縣市競爭力調查　台中進步六都之冠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕主持「2020創意台中」開幕式時表示，將點亮舊城區為「時尚中城」。（圖／台中市政府提供）

▲台中市在盧秀燕任市長後，城市競爭力大幅邁進，進步冠六都。（圖／台中市政府提供）

記者鄭哲政／台北報導

2020年《遠見》縣市總體競爭力評比出爐！台中市成為進步大黑馬，打敗台南市、桃園市，直接攻佔第四名，緊咬在前的新北市、台北市。台中也是六都當中進步最多的城市。

《遠見》每年除發表「縣市長施政滿意度調查」，也蒐集各主管機關的統計數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大構面，評鑑本島19縣市的競爭力消長，今年調查範圍囊括105項指標，全方位為台灣城市把脈。

《遠見》縣市總體競爭力調查結果，今年前十名的陣容變化不大，依然呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況。

但令人驚訝的是，台中市直升四名，撂倒台南市、桃園市、嘉義，躋身全國第四，成為城市進步的超級大黑馬！新北市和桃園市各晉升一名，分居第三及第五，台南市與去年持平排名第七。去年排名第12名的高雄市，掉到第16名，排名居六都之末。

整體排名中，屏東縣由去年的第17名成長至第12名，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大，名次分別前進5名。南投縣也從第14名降至第18名，退步較多。
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
網瘋傳「 Adidas週年慶免費送鞋」　真相曝光
中校指揮官偷國家隊口罩1500片　遭起訴最少判10年
峮峮Bella慟悼男友都挨罵！　許維恩也失摯愛：為何不能懷念
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

頻被江啟臣追問台美復交　吳釗燮笑稱：搞不好還叫我跟中國宣戰

「市長聯盟」矮化台灣已更正　北市：感謝各縣市積極爭取

「全球市長聯盟」六都列大陸城市抗議後改回　盧秀燕：下不為例！

全球市長聯盟將六都更名「中華台北」　侯友宜：感謝聽見台灣聲音

台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％

口罩國家隊出包3原因　官員曝：紡織產業綜合研究所已撤銷駐點監督

「鑽地彈毀圓山指揮所」他曝陸武統情境：等外國軍隊疲軟攻擊台灣

韓國瑜被罷後還續任　親信黃文財辭高雄輪船公司董事長

大黑馬！《遠見》縣市競爭力調查　台中進步六都之冠

達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了：不正當、不禮貌、不應該

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

頻被江啟臣追問台美復交　吳釗燮笑稱：搞不好還叫我跟中國宣戰

「市長聯盟」矮化台灣已更正　北市：感謝各縣市積極爭取

「全球市長聯盟」六都列大陸城市抗議後改回　盧秀燕：下不為例！

全球市長聯盟將六都更名「中華台北」　侯友宜：感謝聽見台灣聲音

台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％

口罩國家隊出包3原因　官員曝：紡織產業綜合研究所已撤銷駐點監督

「鑽地彈毀圓山指揮所」他曝陸武統情境：等外國軍隊疲軟攻擊台灣

韓國瑜被罷後還續任　親信黃文財辭高雄輪船公司董事長

大黑馬！《遠見》縣市競爭力調查　台中進步六都之冠

達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了：不正當、不禮貌、不應該

頻被江啟臣追問台美復交　吳釗燮笑稱：搞不好還叫我跟中國宣戰

「市長聯盟」矮化台灣已更正　北市：感謝各縣市積極爭取

IDC：穿戴裝置熱銷　估2020年出貨將達近4億台

夜市人潮漸散！他憶童年淚嘆變調了...沒落2關鍵曝：去百貨就好

張光球／台美邦交不是吳釗燮說了算

連生3男「想再拚1女兒」　老大胎內記憶驚呆她：老公上輩子和尚？

野生雞排妹現蹤台中「半趴胸壓鹽袋」！　衣服一滑落…網暴動：太重鹹

前女友升格人妻！科技公司老闆「親吻擁抱」挨告…瞎扯：國際禮儀

陳時中「三高」不吃美豬　王美花首表態：檢驗合格沒有道理說不

「全球市長聯盟」六都列大陸城市抗議後改回　盧秀燕：下不為例！

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

政治熱門新聞

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

2020縣市競爭力　台北市變第二名

快訊／共機再度進入我西南空域　連續13天擾台今天最早「6時47分」

蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

談2024！柯：把自己的能力準備好

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

國民黨籌劃駐美代表處　一級主管全「親美」

英系5大咖現身！陳時中關鍵幕僚曝　跑遍大小行程都靠她

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

Kolas：非所有人還有勇氣穿族服上街

WHA將復會　外交部：爭取觀察員出席

民進黨慶音樂會　維安查扣游錫堃「創黨」報告書

蘇貞昌轟張韶涵、歐陽娜娜：去對岸唱不適當的歌

台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

更多熱門

相關新聞

《遠見》縣市競爭力台中進步六都第一

《遠見》縣市競爭力台中進步六都第一

2020年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比出爐，2020年的調查數據，以2019年統計數字為主。其中六都之中，又以台中市進步到第4名最多。台中市長盧秀燕28日感謝台中市民及市府團隊施政努力，將持續努力再創佳績。

2020縣市競爭力　台北市變第二名

2020縣市競爭力　台北市變第二名

台中大夜市倒一波！新型小可愛夜市崛起　在地人才知

台中大夜市倒一波！新型小可愛夜市崛起　在地人才知

單月破7千萬　王令麟現身阿拉斯加晚會

單月破7千萬　王令麟現身阿拉斯加晚會

中秋BBQ　台中開放中正露營區鰲峰山烤肉區

中秋BBQ　台中開放中正露營區鰲峰山烤肉區

關鍵字：

遠見競爭力台中盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

獨／Sandy爆不合Lulu「私密語音」曝光！

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面