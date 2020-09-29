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【廣編】頂級干邑軒尼詩X.O合作現代解構主義建築大師　推出150週年限量紀念版

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▲▼軒尼詩,干邑,白蘭地,生命之水,X.O,現代解構主義,建築。（圖／軒尼詩提供）

▲軒尼詩X.O跨界合作現代解構主義建築大師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry），帶來獨特而震撼感官的藝術典藏品。

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圖、文／軒尼詩提供

今年2020，軒尼詩X.O迎接150週年，邀請到現代解構主義建築大師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）攜手合作，以軒尼詩X.O產地夏朗德河波光粼粼美景，以及法國干邑風土條件的靈感激發，設計出完美襯托酒液之美的軒尼詩X.O 150週年限量紀念版。本次合作一共推出兩款，除了全球限量150份刻有Frank Gehry簽名的大師極致奢華版，每瓶皆有序號，另有承襲相同概念、全台限量1,500瓶的限量紀念版同步全球限量上市，更加提升收藏家渴望！兩款限量紀念款將於2020年10月10日正式發售！

頂級干邑品牌軒尼詩對於X.O收藏家來說，其經典性從獨特瓶身設計到酒體口感與風味，再再展現其高度與大氣，建築大師法蘭克‧蓋瑞合作，融入其廣為人知對於線條流動的掌握度，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，以皺褶意象珍藏時間的醞釀，「大師極致奢華版」以24k黃金與黃銅表現層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射，並且於外包裝盒致敬法蘭克‧蓋瑞於1970年代所設計的瓦楞紙板家具，簽名全球限量150件。「限量紀念版」則在外盒承襲水流波動的概念，若影若現限量金紅瓶身的身影，那是干邑土壤的豐饒，更是琥珀酒液的動人微醺，全台限量1,500瓶。兩款紀念的限量珍藏，為如此有意義的合作年份再添詩意！

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