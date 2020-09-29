被爆曾想讓女兒伊凡卡當副總統　川普：假新聞，有病！

▲伊凡卡之前在紐約聯合國機構出席跟提倡宗教自由有關的活動時，大方激凸！（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)周一(28日)引述《華盛頓郵報》報導稱：2016年總統大選時，川普曾想讓女兒伊凡卡擔任自己的競選搭檔(副總統)。

《華郵》的內幕消息來出自川普當年競選團隊的副主席蓋茲(Rick Gates)將於10月13日出版的新書：《邪惡遊戲》。 書中說，當時在討論選擇競選搭檔時，川普對他的高級競選幕僚團隊說：「我認為應該是伊凡卡。她當我的副總統怎麼樣？」川普還誇讚伊凡卡說：「她聰明、機靈、又漂亮，人們會喜歡她的！」

《華郵》說，川普當時非常想讓伊凡卡來出任他的副總統，不過其他人選的態度倒也不排斥，包括他最終選擇的、時任印第安那州州長的潘斯。為此，川普的團隊還對有關副總統 人選投了兩次票。而潘斯在一次早餐會上對川普的當時的競爭對手希拉蕊發表了「惡毒而冗長的批評」後，川普敲定了他。

不過當年想讓女兒當副手的內幕曝光後，川普周二(29日)淩晨又發推特卯起來罵媒體：「假新聞」、「荒謬透頂」、 「這些人有病」……，等等。

川普說：「假新聞CNN報導我曾希望讓女兒伊凡卡擔任副總統候選人，跟我一起參加2016年大選息。這則新聞錯誤且荒謬至極。這些人有病！」