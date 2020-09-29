憂鬱症影響患者身心甚巨　憂鬱症中心可提供專業醫療協助

▲蘇冠賓副院長也期待，未來在台南市立安南醫院的憂鬱症中心，能夠以「頂尖研究引領卓越的整合治療」，做為造福憂鬱症病患為目標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

日劇女神竹內結子驚爆死訊，享年40歲，台南市立安南醫院指出，目前警方初判為輕生，惟竹內結子1月才生了兒子，因此有不少人認為可能是罹患產後憂鬱症，如何提供憂鬱症患者協助是當前重要課題。

在臨床上，孕產期的憂鬱症婦女都會擔心：「藥物會不會經過胎盤或哺乳，造成胎兒長期的影響？」對於新生命充滿期待的準媽媽，有時候連咖啡、茶、刺激性的美食都忌口，更何況是藥物。很多病人都會問：「除了吃藥，還有沒有其他輔助的方法」？

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蘇冠賓副院長指出，其實部分抗憂鬱藥物對孕婦或胎兒都沒有絕對明確的危險性，病患如果曾經對藥物有不錯的療效，醫師可能會建議繼續服用，並謹慎監測母親及胎兒的健康。其次，心理治療雖然缺乏很好的隨機分配的控制組研究，但由於臨床效果明顯，也被廣泛接受。至於其他療法是否建議病人實踐，也都應該根據實証醫學的結果。

以營養療法為例，安南醫院蘇冠賓副院長及其中國醫藥大學團隊，曾經和英國及日本多所精神醫學研究機構合作，運用Omega-3不飽和脂肪酸（即俗稱的深海魚油），進行懷孕婦女及產後之精神疾病治療的臨床實驗，發表在 國際知名期刊的結論發現，深海魚油對於憂鬱症懷孕婦女及特定的產婦憂鬱症之預防，有顯著性的效果。由於精神科用藥在孕婦及產後使用上一向具爭議，因此這一系列論文，對於精神醫療有相當重要的貢獻，也被歐美憂鬱症治療指引及教科書所引用。

如果強烈拒絕使用藥物，那麼「運動、光照、營養補充品、甚至經顱磁刺激術…等，到底對憂鬱症有沒有幫助」？蘇冠賓副院長說，其實這些整合性的療法，是眾多對藥物反應不良的患者最大的希望。臨床醫師要能夠傾聽病人的期待，深入探討「創新研究結果轉譯到臨床運用的可行性」，例如：特定認證的運動訓練師、特殊的營養素組合或劑量、特殊的物理治療儀器…等等，指引病人促進健康。

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