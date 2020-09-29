合法當鋪作掩護！暴力討債「打到被害人吐錢」　鳳山3煞送辦

▲當鋪公司掛羊頭賣狗肉暴力討債，鳳警一舉破獲組織犯罪集團。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄警29日宣布破獲以陳男為首的暴力討債集團，他們橫行於高屏地區，涉嫌以「合法當鋪」作為掩護，實際上則是接受非法借放高利貸及暴力討債。警方獲報後，24日速逮捕3名犯嫌，將他們依殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、重利等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲警方獲報後，24日至鳳山區經武路執行搜索，當場將3嫌逮捕並移送法辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄警偵查隊獲報稱，有一個以陳男為首的不良份子暴力討債犯罪集團橫行於高屏地區，他們涉嫌以合法掩護非法方式，把「當鋪」作為據點，實際上則是非法借放高利貸及暴力討債等犯行。

警方調查後得知，該暴力集團手段兇殘，如索債時遇被害人不從，就會糾眾至被害人及他親友住處恐嚇給付金錢，倘若仍索討未果，就會糾眾強押並毆打被害人，使用殘忍手段逼迫被害人妥協，以達逼討債款的目的，致使被害人心生畏懼。

鳳山分局經報請屏東地方檢察署莊承頻檢察官指揮，24日上午8時許及傍晚5時許於鳳山區經武路執行搜索，並拘捕主嫌陳男及集團成員林等2人，現場查扣手機1支，全案詢後將陳等3嫌依殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、重利等罪嫌移送地檢署偵辦。

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▲警方調查後得知，該暴力集團手段兇殘，如果索債時遇被害人不從者，就會糾眾強押並毆打被害人。（圖／記者吳奕靖翻攝）