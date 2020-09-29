水產行老闆路殺重機…警稱「不慎擦撞」道歉！今改口：是惡意逼車

▲水產行小貨車惡意撞擊、路殺重機，誇張行為全被後車拍下。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

記者陳崑福、莊智勝／高雄報導

高雄某水產行貨車26日行駛台88線快速道路，不料蔡姓老闆卻惡意逼車、擦撞大型重機，導致鄭姓騎士當場痛摔倒地，誇張畫面曝光後立即引起網友群起撻伐。屏東分局警方今表示，針對第一時間發布之新聞稿內容提及「不慎擦撞」一詞予以更正，經勘驗行車紀錄器畫面後，蔡男顯有「惡意逼車」、「違規行駛路肩」行為，現已依法舉發，而至於蔡男是否構成殺人未遂罪，則需鄭姓騎士到案後陳述、釐清案況後才能認定。

行車紀錄器畫面拍下，當天水產行老闆蔡男駕駛小貨車沿著台88線快路道路內側車道行駛，但見到前方重機切往外側車道後，小貨車竟高速跟上，並右切往路肩、隨後再突然左切回到外側車道，硬生生將身旁的重機撞倒。鄭姓騎士挨撞後當場重心不穩，連人帶車重摔在地，翻滾數圈後急忙躲往路肩出，以免造到來車追撞，場面相當驚險。

畫面曝光後引起網友輿論撻伐，該水產行也遭到肉搜而曝光，不料該水產行第一時間還在臉書粉專回應，「是重機不讓路」，瞬間引爆網友怒火，紛紛號召前往現場「出征」。

▲事件曝光後，重機車友憤怒前往該水產行「出征」。（圖／記者吳世龍攝）

屏東分局警方今也表示，針對昨（28日）發布新聞稿，內容敘及「不慎擦撞」一詞，用字遣詞確有不當之處，對於造成社會大眾誤解深感抱歉，經後續偵辦釐清後，勘驗事故畫面，發現蔡男顯有「惡意逼車」、「違規行駛路肩」等行為，已依道路交通管理處罰條例逕行舉發在案。

刑事責任方面，屏東地檢署檢察官指出，蔡姓駕駛人行為恐觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑，或同法185條第一項公共危險罪，最重可處5年以下徒刑及傷害罪等；至於蔡男行為是否構成殺人未遂，則需視被害人鄭男到案陳述經過後方能認定。屏東分局後續也將檢視行車紀錄器，還原事發原委、釐清案況，依法究責，並函送屏東地檢署偵辦。

▼警昨稱小貨車為「不慎擦撞」，今道歉改口，定調為「惡意逼車」。（圖／民眾提供）