獨／警守一整晚！「逼車水產行」最新現場曝　重機騎士獨自出征了

記者吳世龍、陳俊宏／連線報導

高雄某家水產行一輛貨車惡意逼車導致一名重機騎士摔車，引發全台重機騎士不滿，28日集結近百輛重機出征水產行。《ETtoday新聞雲新聞》今天（29日）一早獨家直擊警方漏夜駐守，就怕發生突發狀況；而一名吳姓重機騎士獨自出征，他接受訪問分享自己的心情。

▲重機騎士吳先生今早獨自出征水產行。（圖／記者吳世龍攝）

這名吳先生因28日有事不能來，今早特地前來，他受訪時說，看到逼車這樣的事很「shock」（震驚），假設每個人都不跳出來，「那改天或許這件事就發生在我們身上。」他說，「我們的確沒辦法去做什麼，但是我們可以發出聲音，讓人家聽到我們想要表達的訴求。」

▲▼水產行今早大門深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

▼逼車的小貨車停在現場。（圖／記者吳世龍攝）

吳先生表示，其實騎機車的人跟開車的人都一樣，只是交通工具不同，甚至很多都是騎車也開車，也有騎自行車的，換個角度、換個身分，同樣都是用路人，都要互相尊重，「大家都是一個生命，他只要不是很違規的事情，就算違規了，你就錄影拍照舉發他，不需要做這樣激進的動作，現在行車記錄器很普及了。」

《ETtoday新聞雲新聞》今早獨家直擊，水產店仍大門深鎖，無人進出；現場兩輛警車和兩名員警整夜駐守，以防止突發狀況。

▲▼警方徹夜駐守水產行。（圖／記者吳世龍攝）

一名騎士26日下午3時20分行經台88線快速道路時，遭到後方的水產行貨車超車追撞，當場翻覆倒地，滾了好幾圈，狀況相當驚險，所幸他立即跳到路旁，才沒有釀成死亡事故。

事後，後車行車紀錄器曝光，讓不少網友看相當震怒，怒批小貨車駕駛蓄意殺人。而重機車友28日下午也集結了近百輛重機出征水產行，更當場烤起了「逼車蛤蜊」、棉花糖。

對此，遭撞騎士事後也出面表示，雖自己也是相當憤怒，重機騎上快速道路本來就是合法，但台灣有些駕駛對重機騎士仍然很不友善。不過，他也呼籲車友，「不要這麼激烈，冷靜！」

據了解，當時開貨車朝重機逼車的人就是水產行的老闆，而該名老闆2年來違規28次，包含沒繫安全帶、超速等，最常被舉發的就是「沒靠右側停車」，還有一張罰單遲遲未繳，最後累積到4500元。

▼重機騎士吳先生受訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼大批重機騎士28日出征水產行，有人在現場烤起棉花糖。（圖／記者吳世龍攝）

▼水產行老闆路殺重機騎士，網友氣炸「揪團買水產」。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）



