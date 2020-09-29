高雄治安亮紅燈！3男狂砸酒店不鳥警　2小時後...10惡煞再砸一次

記者洪靖宜／高雄報導

苓雅區一間高檔酒店，29日從凌晨開始3小時內就遭惡煞砸店兩次，第一起案發時間約在清晨3時許，遭多名男嫌持棍棒、鞭炮砸店，轄區警方趕至對空鳴槍警示，現場逮捕3名現行犯，沒想到2小時後又有人來砸店，警方再度趕往圍捕，但人早已逃逸無蹤。



▲高雄苓雅酒店遭砸，嫌犯被壓制在地上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄苓雅酒店遭砸，嫌犯被壓制在地上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄苓雅區一間酒店29日深夜3時多，在苓雅區自強三路上某酒店前發生民眾口角糾紛，警方獲報後立即啟動快打部隊赴現場，於現場發現有3人手持球棒等器具，衝入店內亂砸，因拒絕配合警方盤查，員警見狀立即對空鳴兩槍示警，並使用辣椒水強勢壓制，經控制現場，立即將涉案李姓、宋姓、蘇姓等3人帶返派出所釐清案發緣由。

沒想到警方正在調查砸店案情時，事隔約2小時，遭砸酒店還在復原，卻又出現多部汽車及十多名持球棒惡煞又衝下車，直接朝酒店外牆玻璃猛砸，警方再度趕往圍捕，但這次人早已逃逸無蹤，玻璃被砸壞，鎖定幾部車輛及身分，積極偵辦。酒店第一次遭砸是兩片大門玻璃被砸碎，第二次三片窗戶玻璃被砸，店家暫時不提告，全案將意圖滋事的3人依社會秩序維護法、刑法毀損罪嫌偵辦。