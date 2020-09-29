台灣之光是渣男！少東假單身拐OL　凍未條「搞出人命」3招逼退

▲家族從事傳產的C男，還曾代表台灣出席杜拜的五大行業展，是外界眼中有為的接班少東。（圖／翻攝網路）

圖、文／CTWANT

本刊調查，Ｃ男在外塑造成功企二代的形象，二〇一四年新北市政府進軍馬來西亞及印尼拓展商機，上百家當地廠商到場洽商媒合，Ｃ男就以家族企業代表台灣產業行銷國際；除此之外他也創立公司，專門生產風機、工業風扇及照明設備等，旗下一款特殊的探照燈更被媒體譽為台灣之「光」，曾協助過尼泊爾大地震、高雄氣爆以及復興空難等重大救災現場。

Ｓ女向本刊投訴，Ｃ男謊稱單身，東窗事發後為了取信於Ｓ女，Ｃ男稱，當初這段婚姻是要完成罹癌爸爸的心願，希望能藉由結婚生子「沖喜」，他的老婆是日本人，因產後憂鬱症加上與婆家不合，已帶著小孩回到日本多年，雙方已五年未聯絡，自己身邊的好朋友都知道他是單身狀態。他還說，為了Ｓ女，他願意處理這樁擱了五年的婚姻，不過由於太太是日本人，因為疫情的關係，離婚相關手續恐需要一段時間才能完成。

也因為Ｃ男謹慎、負責任的形象深受Ｓ女信任，只不過，從今年年初到七月期間，Ｃ男始終藉故沒有真正辦妥離婚，直到Ｓ女發現有孕。Ｓ女哭著告訴本刊：「他告訴我，這個小孩現在不能要，因為工作很忙，沒有辦法負擔這個小孩。」Ｓ女語氣顫抖地說：「他還說他查過資料問過了，我現在才剛懷孕，小孩只是一個胚胎，還不是個生命，還可以拿掉，他說現在早處理掉對大家都好。」Ｃ男更在此時爆出自己還有另一名小女兒，並稱媽媽希望能與老婆重修舊好，因此他不打算離婚了。

▲C男雖然對S小姐表示請律師可以「給予兩人幫助」，但實際上是至此神隱不願承擔。（圖／讀者提供）

之後為了腹中寶寶的去留，兩人多次於車上談判，最後一次雙方約好於八月十三見面，然而，就在兩人約定日的前幾日，Ｃ男竟將Ｓ女封鎖，從此人間蒸發，只透過委任律師與Ｓ女聯繫，稱Ｃ男沒錢，要求她儘速墮胎。回想起交往期間的種種，Ｓ女赫然發現這一切都是一場騙局。如今隨著懷孕週數漸增，Ｓ女只能夠過律師從中交涉，希望Ｃ男可以良心發現，同時也要呼籲廣大女性，交往前一定要先確認對方是否單身，千萬別等到後悔莫及的那一天。

針對S女的種種指控，本刊向致電向C男及該公司求證，截稿前仍未獲得回應。

「幸福家庭心理諮商所所長」黃玫瑰表示，現今社會風氣開放，已婚或未婚的條件已不是現代男女交往前思考的問題，男女之間經常「為愛」不顧一切。事件中的C男可能受限家庭、事業與社會等各方壓力，因此選擇拍拍屁股走人，也可能因為激情已淡卻，對此S女一定很難接受事實，但奉勸戀愛中男女，不要執著於生變的感情，應儘早接受輔導與諮商，讓自己早日走出情傷，試著迎接更適合自己的感情。

▲懷有一個月身孕的S女向本刊泣訴已走投無路，希望C男能出面處理兩人的感情糾紛。（圖／讀者提供）

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