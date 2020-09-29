網曝永和樂華夜市「3女特愛在某處大便」　她被拍到拉完沒擦屁屁

▲有網友在臉書社團指出，最近發現有3個女生，晚上喜歡當街上大號。（圖／翻攝臉書《我是永和人》，經變色處理，下同）

記者徐愷昕／新北報導

有網友在臉書社團《我是永和人》指出，最近發現有3個女生，晚上喜歡在樂華夜市旁某個營業場所門口「當街大便」，且不顧一旁攝影機閃燈拍攝，一點也不感到害羞，最後更不禁直呼「不覺得很沒水準嗎？」，同時也提醒大家暗夜經過此地，小心踩到黃金。

▲只見這名女子先是觀察四周，解放完後還不忘回頭看了自己的產出物幾秒。



從影片中可見，一名頭戴淺色安全帽、口罩，身穿外套的女子走向某樂華夜市旁某店家前，查看一下四周後，隨即於一輛推車的阻擋物後方脫下褲子，迅速蹲下上起大號，結束後除了沒擦屁股外，還不忘回頭看了自己的產出物約5秒才快步離開。

發文者表示，「連攝影機在閃燈拍攝了，也毫不害羞隨地大便，不覺得自己很沒水準嗎？還回頭看一眼自己的大便，是回憶嗎？捨不得應該是把它清掉放皮包帶回去吧！不是留給別人幫妳善後。」最後更氣得直呼，「很噁爛。請大家注意黑暗處，小心踩到黃金。」

這段影片被上傳至網路後，引發熱議，網友紛紛留言，「哪來的勇氣」、「四維八德真的不見了」、「好扯唷」，同時也有人開玩笑表示，「是外頭比較涼嗎」、「厲害之人不用擦」、「這麼順暢，已羨慕」，但也有人猜測，她可能是肚子滾到失去理智，來不及找廁所才這樣，建議政府此夜市附近應該可以設置公廁。

▲女子行為在網路引起議論，許多人都覺得相當沒水準。（圖／翻攝臉書《我是永和人》）