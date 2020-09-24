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成大醫院無縫接軌　專科護理師提供全方位照護

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▲成大醫專科護理師，提供病患全方位優質臨床醫療照護。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫專科護理師，提供病患全方位優質臨床醫療照護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

0206大地震造成台南維冠大樓倒塌，洪先生受困土石堆長達12小時，遭壓雙下肢導致腔室症候群及橫紋肌溶解，心跳一度停止將近20分鐘，從鬼門關被救回的他，半年內面臨共20次大小手術，且雙腿自髖關節以下截肢，身心遍體麟傷的他，住院期間每每換藥都是無比煎熬，共住院285天、是生還者中最後出院的。

成大醫院護理部侯佳伶督導長表示，專科護理師在洪先生住院期間的照護扮演重要角色，積極與醫師討論敷料的選擇和適宜的換藥方式，搭配其換藥經驗和技巧，大大減輕洪先生每次換藥的苦痛和害怕換藥的矛盾感，並得以順利癒合復原。出院後2年，洪先生更返院分享自身重生經驗鼓勵多重外傷病人，永不放棄、活出自我生命價值。

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另一位罹患肝硬化多年的86歲吳女士，因老公去世、女兒長年在國外工作生活，10多年來一個人獨居，平日到醫院看病及住院時都是獨自往返。最後幾個月病況惡化，女兒也回國到醫院照顧媽媽；面對病人的生命末期，專科護理師居間發揮其角色功能，協助主治醫師解釋病情，並與護理師一起照顧末期肝硬化的病人，搭起病人、家屬與醫護團隊間的橋梁，得到病人、女兒的信賴，並協助完成病人遺願，讓其安心、安詳直到生命旅程的最終。

侯佳伶督導長表示，在成大醫院，專科護理師分布在各個臨床單位，被賦予和醫師共同提供連續性及整合性的護理及醫療照護的主要責任，因為專科護理師具備護理師背景及臨床醫學實戰經驗，擁有護理心，能同理病人及家屬的需求，並能展現醫學專業，用病人聽得懂、不用深奧醫學名詞解釋病情，成為病人的傾聽者、代言者。作為病人與醫療團隊間的橋梁，專科護理師確保病人可以受到整體性、無縫接軌的全方位照護，讓每顆無助徬徨的心都能被關懷、被照顧。

侯佳伶督導長指出，因應醫療服務需求量與日俱增、進階護理師需求，及住院醫師人力不足等問題，國內2000年起修法通過，具備臨床護理工作經驗3年以上，接受半年以上專科護理師訓練，通過筆試、口試二階段國家證照考試，才能取得專科護理師資格。

成大醫院於2001年開始設置專科護理師，目前全院共有165位專科護理師，主要角色與職責包括：協助醫師執行臨床照護工作，提供病人及家屬護理指導及一般性醫療諮詢；主動評估、監測病情進展，聯絡醫師或會診專家給予適當處理；協助主治醫師與住院醫師查房及巡視病人，依指示開立醫囑；指導護理人員執行臨床護理業務，提供護理新知及照護文獻，制定照護標準，以提升臨床照顧服務品質。

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