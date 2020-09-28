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台越中秋傳說故事差很多　移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感

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▲移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

▲移民署桃園站主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋節的傳說故事，台灣有「嫦娥奔月」、越南版則有「阿貴奔月」，真的差很多！桃園市越配權益促進會27日於秋節前夕，假中壢區龍和公園兒童遊樂中心舉辦「越圓愛團圓」活動，應邀出席的移民署桃園服務站主任黃英貴說，越南版的「阿貴奔月」，讓她被同學常暱稱的「阿貴」，聽到這個傳說故事，頓覺和越南朋友熟悉又親切。

▲移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

▲▼越南姐妹在桃園過中秋，彩繪燈籠、做月餅，還有開心歡唱和表演。（圖／馮玉英提供）

▲移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英說，越南版的「阿貴奔月」由來是傳說越南阿貴有天去森林砍柴，因緣際會得到了一顆神奇的菩提樹並挖回家種植，阿貴利用其樹葉行醫，救活為數不少的人，某天阿貴手中的樹突然沖天，就將他帶到月亮上的月宮裡，而被救治的人感念到處救人的阿貴，每逢農曆八月十五月圓之時，便一起打著燈籠歡慶阿貴的「升仙」。

▲移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

▲馮玉英分享越南的中秋文化。▼越南姐妹在桃園過中秋，彩繪燈籠、做月餅。（圖／馮玉英提供）

▲移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

另外，中秋節也是越南的兒童節。因為在越南忙於農事的大人，到了中秋節這一天會打著燈籠，陪著平時沒空相處的孩子四處遊逛，日久成為陪伴孩童的節日。因此，該會近年來，多次在中秋節前夕，特別舉辦彩繪燈籠以及做月餅活動，就是要讓居住在桃園的越配及其下一代，了解母親的越南故鄉，過中秋節的習俗和文化，同時也讓孩子們，感受異國文化習俗各有不同，所帶來的衝擊，學習如何包容與認同差異。

▲移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感。（圖／馮玉英提供）

包括：市議員彭俊豪、吳嘉和的夫人徐文真、移民署桃園服務站主任黃英貴、新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭以及龍昌里長范金水等人士皆出席活動，體會台越兩國中秋文化的差異。馮玉英並感謝龍昌里長范金水，熱心地幫活動搭遮雨棚，讓參加的大小朋友免受雨淋，傳送愛與關懷。

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