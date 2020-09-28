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遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

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記者吳世龍、黃子倩、陳韻如／高雄報導

一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，遭到水產行小貨車惡意逼車碰撞，導致他慘摔受傷，而業者一開始還宣稱，是對方不讓路，讓不少重機車友更加不滿，28日下午3時許集結近百輛重機出征水產行。對此，遭撞的騎士也出面表示，「希望車友不要這麼激烈，冷靜！」

▲▼重機車友出征水產行，現場狀況曝。（圖／記者吳世龍攝）

▲重機車友出征水產行。（圖／記者吳世龍攝）

重機騎士還原當時情況表示，「他國三匝道要轉出來，我本來就行駛在內車道，他要從匝道直接轉到內車道，我只是按他一聲喇叭，因為我是直行車」而重機騎士也感嘆，「全身多處擦傷，我當下也想躺在地上休息，如果我躺著命就沒了」。

▲▼重機車友出征水產行，現場狀況曝。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在26日下午3時許，重機騎士行駛在台88線時，與小貨車發生碰撞後倒地，嚇得他連忙爬到路肩，躲避後方來車。這名重機騎士事後在臉書PO文表示，當時小貨車打著方向燈便直接切入他正行駛的內車道，他因此按了喇叭示警。

孰料，下一秒小貨車竟開始整路逼車，而當他打燈切到外車道時，小貨車竟從後方高速追上，硬要從路肩超車，接著雙方發生碰撞，導致他摔車翻滾，且擔心被後車追撞，立刻用力跳到路肩靠著。

▲▼重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭　網驚：旁邊是聯結車。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

▲車友出征水產行，遭撞騎士全身傷仍勸，「不要這麼激烈，冷靜」。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

事後，後車行車紀錄器曝光，讓不少網友看相當震怒，怒批小貨車駕駛蓄意殺人，而重機車友28日下午也集結了近百輛重機出征水產行，更當場烤起了「逼車蛤蜊」。

對此，遭撞騎士事後也出面表示，雖然自己也是相當憤怒，認為重機騎上快速道路本來就是合法，但台灣有些駕駛對重機騎士仍然很不友善，不過也呼籲車友，「不要這麼激烈，冷靜！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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