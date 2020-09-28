澄清湖雙屍身分曝！差10歲姐弟戀共赴黃泉　右手纏紅線「不分離」

▲高雄澄清湖浮出雙屍，警方於死者背包內發現紅色彈力繩。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩、洪靖宜、陳韻如／高雄報導

高雄市澄清湖27日下午發現2具浮屍！警方趕赴現場後，將遺體打撈上岸，初步調查，死者為一男一女，身上各揹一只裝滿石頭的背包，且右手皆纏有紅色彈力繩，警方初判為殉情。經過一夜的調查，2人身分曝光，為一對相差10歲的姐弟戀，而女方家中留有遺書交代後事，此外，雙方家屬也連夜趕抵高雄，對於死因沒有異議。

民眾27日下午經過環湖路段時，驚見電桿下方不遠處的湖面飄著兩具屍體，嚇得急忙報警。警方趕赴現場後，下午5時11分撈起兩具遺體，屍體全身僵硬，沒有明顯外傷。

▲經過連夜調查，警方查出死者身分，為一對相差10歲的姐弟戀。（圖／記者吳世龍攝）

警方表示，死者為一男一女，而遺體打撈上岸時，身上各揹有一只裝有石頭的背包，男子揹在胸前，女子則揹在身後。另外，2人右手皆纏有紅色彈力繩，不排除為殉情。

經過警方連夜調查，2人身分曝光，男子50多歲，女子則是60多歲，同居在離澄清湖不遠處，而女方家中有留下遺書交代後事，但未說明為何走上絕路，而家屬連夜趕到高雄指認無誤，並對死因無異議，檢方28日將會同法醫驗屍。

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