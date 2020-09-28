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新冠疫苗拼6成覆蓋率　陳時中押期限：明年第三季讓1400萬人打

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▲▼立院開議衛環陳時中列席備詢 蔣萬安質詢陳時中 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院開議衛環陳時中列席備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球疫情未歇，我國已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，預計10月付訂金。綠委莊競程、高嘉瑜今（28）日分別針對歐美大廠合作計畫，以及國產疫苗進度落後進行質詢。陳時中表示，台灣持續有與歐美大廠談合作，但會簽保密協定，他也承諾，若一切順利，明年第3季國人疫苗覆蓋率有望達6成，但無法保證為國產貨外產。

立法院衛環會第二會期今開議，莊競程詢問陳時中若不用中國疫苗，「歐美採購是否搶得到？是否與歐美大廠有合作計畫？疫苗是否有規劃相關防範措施？」

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對此，陳時中回應，因疫苗十分稀有目前仍是賣方市場，但明年中以後，有望轉回買方市場，近期也與歐美大廠談合作，但會簽訂保密協定，台灣與COVAX是簽可選擇性合約，可選擇比較好的疫苗。但他也呼籲國人要對國產疫苗有信心，目前評估數據都相當好，會根據國際疫情，再來動態調整施打順序與時間表。

高嘉瑜則針對國產疫苗進度落後一事進行質詢，特別點名國衛院與安特羅生技合作的DNA疫苗何時才能上路？對此，陳時中解圍，表示疫苗生產仍要以安全性和有效性為最高考量，且不能求快，否則就有揠苗助長的可能，食藥署也會在行政流程上給予協助，最快明年第一、二季間就能核發緊急授權使用（EUA），第三季就能量產，目標是打完6成、1400萬名民眾。

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