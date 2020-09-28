10月「安心國旅補助」有變數　林佳龍：今明2天政院宣布最終決定

▲交通部長林佳龍立法院交通委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，原定實施到10月底，卻現在面臨經費告急，10月能不能繼續備受關注。交通部長林佳龍今（28）日出席立法院交通委員會時指出，目前行政院指示先到9月底，最後階段交通部今明會再跟政院做詳細報告，但最終決定由政院宣布。

安心國旅補助經費短缺，立委李昆澤在交委會中質詢林佳龍，他說，在9/21前經費已用掉58億，如果補助要延續到10月，預計還缺20億，但如今已到9月底，何時才能確定10月到底能不能繼續補助？

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林佳龍回應，行政院先前指示先辦到9月底，現在這個最後階段，行政院今明2天會彙整所有資訊，交通部也會再跟政院做最詳細報告，最終決定由政院宣布。

林佳龍補充，先前行政院宣布國旅補助到10月底，但其實也有預算限制，以觀光局公告為主，目前到9月已超過1000人次使用補助，預計到10月底會有1700萬人次以上使用。

行政院先前指示先辦到9月底，會再檢視必要性跟預算來源。林佳龍說，交通部態度是努力爭取，交通部裡面能調整的部分就自己來調整，但交通部之外的，則需要行政院支持，有部分涉及到紓困3.0部分，程序上尊重政院。

▲經費短缺，10月是否還能繼續國旅補助，今明將由政院宣布。（圖／記者李宜秦攝）

立委陳歐珀、林俊憲、李昆澤、劉櫂豪、洪孟楷等人在交委會也提出臨時提案，有鑑於安心旅遊國旅補助讓民眾非常有感，民眾、業者反映10月如果沒有經費可以用，可能會衍生消費糾紛，提案要求交通部依原核定公布之計畫執行期程，執行至10月底，不足經費建請交通部爭取行政院調度籌措經費支應，以免造成觀光產業業者與民眾對政府政策的一貫性失去信心。

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