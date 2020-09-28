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史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助

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記者賴文萱／台北報導

受到疫情影響，國境遲遲未解封，端午連假國5就發生連塞32小時的慘況，即將到來的中秋連假也恐成史上最塞的一次。對此，交通部長林佳龍今（28）日在立法院交通委員會中表示，針對端午狀況已確實檢討，也全面改進，有信心這次不會再發生，但期待並懇求國人協助疏運計畫。

▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲端午連假國5雪隧大塞車，連塞32小時。（圖／翻攝爆料公社）

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今年中秋連假預期國道車流量將是史上最高一次，林佳龍表示，「做最壞的打算、最好的努力」，這次高公局已提出國道優化措施，包含加強閘道移控，甚至封閉，延長高乘載時間，國5也進一步規畫大客車專用道，特別鼓勵時間、路線、交通載具的分流。另外，公共運輸也加強票價優惠，也推出在地有腳方案，並首創國道播報員說明即時路況預報。

▲▼交通部長林佳龍立法院交通委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍立法院交通委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

針對立委洪孟楷在交委會中質詢問及，能否保證這次國5不會再連塞32小時，林佳龍回應，有信心、也會全力以赴，交通部非常戒慎恐懼，會努力縮短塞車時間。

林佳龍說，在端午連假後交通部已確實檢討，也全面改進，但因為交通疏運涉及人、車、路，他也跟國人拜託，一起改善中秋可能面臨到的交通壅塞。

立委魯明哲則說，就像水溝遇到大雨有一定的容量，國道也不可能完全不會塞車，但要求交通部應該要做到退水要快，也就是車流退要快。

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