台漁船遭日艦追撞！日主張「入領海」違法作業：已照會台方

▲日公務船與新凌波236號發生衝突畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

記者王佩翊／編譯

蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日下午在釣魚台西方海域12海浬作業時，遭到日本巡視船衝撞，導致右舷裂損，所幸無人受傷。然而事件發生後，台日雙方各說各話。新凌波236號陳姓船長表示，絕無越界到日本領海作業，事發當時日本公務船高速接近且未廣播，就擦撞船艏還甩尾。然而對此，日方則堅稱，我國漁船在日本領海違法作業。日本官房長官加藤勝信表示，目前已向台灣政府進行照會，日本政府也將進行必要調查。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》報導，日本海上保安本部巡視船衝撞蘇澳籍漁船新凌波236號一事越演越烈，日方28日上午首度對此回應稱，新凌波236號當時違法在日本領海內進行捕漁作業，才會一路跟船，同時要求對方離開領海內，怎知在過程中，新凌波236號卻突然靠近公務船，才會發生擦撞。

▲蘇澳籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，指著遭日本公務船衝撞船艏破損處控訴日方霸道無理。（圖／記者游芳男攝，）



官房長官加藤勝信28日上午在記者中針對此事表示，「事件發生後，已針對此事主動照會台灣。發生擦撞後，巡視船與台灣漁船組員皆未受傷。另外，雖然雙方船隻出現輕度船損，但對於正常航行並不會產生問題。日本政府未來也將進行必要的調查，提出適當的應對。」

對於日方說法，新凌波236號陳姓船長卻不以為意。他表示，事發當時絕未越界進到釣魚台西方12浬處（日本領海）作業，是因延繩釣漁具組被海潮漂進接近日本領海處，當他們要收回延繩漁具時，日本公務船卻高速接近且未廣播，不但擦撞船艏還甩尾，更一度要登船臨查，遭拒絕還尾隨，是海巡署基隆艦來到，「新凌波236號」才得以免被扣押。

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