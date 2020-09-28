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韓半島超熱鬧！王毅與蓬佩奧訪韓「接力賽」　南韓成美中角力戰場

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▲▼中國外交部長王毅曾於2019年12月訪韓，會見南韓外交部長康京和。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部長王毅曾於2019年12月訪韓，會見南韓外交部長康京和。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著南韓公務員遭北韓（朝鮮）警務人員遠距開槍擊殺，原本處於膠著的兩韓關係再度動盪不安，南韓下個月的外交情勢將變得更加熱鬧！

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預計總統大選前，於10月7日造訪南韓，拜會南韓總統文在寅，之後前往日本拜見新任首相菅義偉；中國當局也將派出外交部長王毅，預計於10月中旬先後訪問南韓與日本，被視為是美中矛盾加劇下拉攏鄰國的一步棋。

根據韓媒《KBS News》獨家取得的消息，王毅預計10月中旬前往日本會見菅義偉，在此前後「順便」入境南韓。南韓外交部與相關消息人士表示，正與中國外交當局針對王毅訪韓事宜進行協商，雖目前具體時間表尚未出爐，不過預計是10月中旬前後。

不過中國當局早在8月底便派出中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪前往南韓釜山進行訪問，與青瓦台國家安保室長徐薰展開協商。韓媒《東亞日報》指出，美中兩大國在短時間內接連派出重要官員訪韓，是非常罕見的情形，外界推測，隨著美中矛盾白熱化，中國此舉是欲藉由拉攏南韓、日本等美國盟友，來牽制美國在西太平洋的勢力。

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