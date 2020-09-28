被謝長廷跨海提告「求償100萬」　羅智強提3要求：我在法院等你！　

記者袁茵／台北報導

2018年時任駐日本大阪辦事處長蘇啟誠因燕子颱風案輕生，台北市議員羅智強當時於臉書發表「鱷魚的眼淚」一文影射駐日代表謝長廷，結果遭到對方提告。針對謝長廷事隔2年後提告求償100萬元，羅智強28日中午回應，會請法院做3件事情，「謝長廷，我在法院等你！」

羅智強28日中午於台北市議會表示，他正在忙著出書時，突然接到訴狀，是來自謝長廷的跨海提告，並且求償100萬元，理由是他2年前的「鱷魚的眼淚」文章。

▲ 羅智強回應謝長廷就「鱷魚的眼淚」一文提告求償百萬。（圖／記者袁茵攝）

「歡迎來告！但我也會請求法院做3件事情！」羅智強說，第一，請法院傳喚謝長廷，讓雙方當面對質講清楚、說明白，確認「若大阪辦事處有錯，大阪就該道歉，大阪是屬於外交部任命的，大阪不是我啦，坦白講我又離大阪572公里」這句話是不是謝長廷說的？如果謝長廷說過這些話，難道不是帶風向，讓綠營去燒大阪處？當初發生關西機場風波時，身為駐日代表的謝長廷忙著在臉書罵在野黨，後來「大阪辦事處有錯，大阪就該道歉」這句話出來後，又將壓力放到大阪辦事處。

羅智強提到，第二，要求法院傳喚「謝長廷愛將」楊蕙如，以及網軍idcc，好好解釋為什麼要讓網軍帶風向，攻擊大阪辦事處？第三，傳喚民進黨立委蔡適應，因為對方也帶風向批評大阪處神經慢半拍該負責任，都要請這群人到法院來當面對質講明白，為何要把矛頭指向大阪處？明明是這三人先把火燒向代表處，壓力才湧向蘇啟誠，現在還有臉來告他，「怎麼不去想想謝長廷跟民進黨當初怎麼帶風向？」

羅智強認為，謝長廷是想用訴訟恐嚇他、用費用拖垮他，「你是駐日代表，權位很高，荷包很深、很有錢，但無所謂！謝長廷有錢，羅智強有筆，我繼續寫書，去揭發民進黨嘴臉，揭發到民進黨下台為止，不信公道換不回，謝長廷我在法院等你！」

其他人也看了這些...

►國防部證實今1架運8反潛機擾台！ 9天累計46架次共機

►共機頻擾台 馬英九：兩岸若不希望戰爭應到此為止

►黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益 「誰欺負我們就和他拼命！」



更多熱門新聞...

►空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底 抵抗共軍侵擾台海中線

►共軍機頻擾台戰略 蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始

►兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友 國防部澄清了！

►振興一下我們的美麗