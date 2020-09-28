　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟台船遭撞謝長廷神隱「助日」　羅智強酸：還有時間提告我

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市議員羅智強抨擊駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲北市議員羅智強抨擊駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對「新凌波236號」遭日本的公務船衝撞，造成右舷裂損一事。台北市議員羅智強28日砲轟，駐日代表謝長廷事發至今神隱頻頻「助日」，對漁民的權益不理不睬，卻有時間對為蘇啟誠討公道的羅智強提告。

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，經救援後已安全返航，事發原因有待釐清。

外交部長吳釗燮28日赴立院備詢時也強調，政府沒有碰到日本就軟弱，並承諾若釐清後確認是日方的問題，外交部會協助追究責任到底。

不過，事發至今駐日代表謝長廷仍未出面說明，引發抨擊。羅智強在臉書批評，「新凌波236號」被日本的公務船衝撞，第一時間謝長廷沒出面關心，等漁船恢復聯絡後依舊不發一語。

羅智強表示，事發當天27日晚上8時，謝長廷在臉書貼文大讚唐鳳，對漁船案隻字未提，連外交部28日都向日方說明不該有「不當舉措」了，謝長廷還依舊神隱。

羅智強砲轟，拿著中華民國駐日代表的薪水，卻頻頻「助日」，面對漁船議題不吭聲，對漁民的權益不理不睬，卻有時間對為蘇啟誠討公道的羅智強提告，直言有這樣的助日代表，台灣漁民也只能用總統蔡英文的名言「自立自強」了。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小辣椒慶生「破尺度全裸」！　國王的新衣超惹火
水產行貨車逼重機　「吃2罰單」吊牌3個月
2萬元轉錯帳戶！遭嗆「那是你的問題」拒歸還　解決方法曝光
唱《我的祖國》恐違法罰50萬　歐陽娜娜首度發聲了
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟台船遭撞謝長廷神隱「助日」　羅智強酸：還有時間提告我

陳時中「靠氣質打敗病毒」　陳玉珍傻眼：他是衛福部長嗎？

日艦衝撞我作業漁船　林姿妙：嚴正抗議日方未廣播示警粗暴作法

北市學校被爆拿到「沒鋼印口罩」　衛生局：有可能是之前的庫存

蔡英文：台灣是唯一沒因疫情關閉學校的國家　教師是關鍵執行者

北市自駕巴士來了！即日起開放預約免費試乘　行經台北101、永康街

全台縣市總體競爭力排名第三　侯友宜：虛心接受

台灣漁船與日本公務船擦撞　國民黨籲：遵守漁業協定

「牛豬分離也能維持台美關係」　國民黨：蔡政府開放美豬要到什麼？

「女兵考駕照暴衝」遭網惡搞列軍方2檢討　六軍團：是持續關懷她

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

轟台船遭撞謝長廷神隱「助日」　羅智強酸：還有時間提告我

陳時中「靠氣質打敗病毒」　陳玉珍傻眼：他是衛福部長嗎？

日艦衝撞我作業漁船　林姿妙：嚴正抗議日方未廣播示警粗暴作法

北市學校被爆拿到「沒鋼印口罩」　衛生局：有可能是之前的庫存

蔡英文：台灣是唯一沒因疫情關閉學校的國家　教師是關鍵執行者

北市自駕巴士來了！即日起開放預約免費試乘　行經台北101、永康街

全台縣市總體競爭力排名第三　侯友宜：虛心接受

台灣漁船與日本公務船擦撞　國民黨籲：遵守漁業協定

「牛豬分離也能維持台美關係」　國民黨：蔡政府開放美豬要到什麼？

「女兵考駕照暴衝」遭網惡搞列軍方2檢討　六軍團：是持續關懷她

台南七股太陽能發電廠違法施工　郭信良要求市府展現公權力立即處理

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴

玖壹壹喝醉超ㄎㄧㄤ！　春風爆：洋蔥馬路哭奔「健志搞丟35萬元」

870席專業多功能劇場　新竹國際展演中心開工

海基會台商秋節閉門聯誼赴高雄　陳其邁到場拉投資

《遠見》2020全國縣市競爭力調查　竹市全國第一超越北市

中職／林承飛剩15戰都要游擊出賽　否則喪失個人獎資格

中職／翁瑋均4度挑戰10勝失利　更想幫助球隊贏球

蘇蘅／從NHK世界史　看台灣課綱去三國

啊堯又配音了！《同學麥娜絲》第2支預告笑翻　4位主角名字有玄機

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

政治熱門新聞

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

2020縣市競爭力　台北市變第二名

快訊／共機再度進入我西南空域　連續13天擾台今天最早「6時47分」

「女兵考駕照暴衝」遭網惡搞列軍方2檢討　六軍團：是持續關懷她

達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了

鑽地彈毀圓山指揮所　他曝陸武統情境：等外國軍隊疲軟

蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

談2024！柯：把自己的能力準備好

國民黨籌劃駐美代表處　一級主管全「親美」

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

羅智強回應謝長廷：我在法院等你

英系5大咖現身！陳時中關鍵幕僚曝　跑遍大小行程都靠她

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

Kolas：非所有人還有勇氣穿族服上街

更多熱門

相關新聞

主張台漁船入領海違法作業！日稱「已照會台灣」

主張台漁船入領海違法作業！日稱「已照會台灣」

蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日下午在釣魚台西方海域12海浬作業時，遭到日本巡視船衝撞，導致右舷裂損，所幸無人受傷。然而事件發生後，台日雙方各說各話。新凌波236號陳姓船長表示，絕無越界到日本領海作業，事發當時日本公務船高速接近且未廣播，就擦撞船艏還甩尾。然而對此，日方則堅稱，我國漁船在日本領海違法作業。日本官房長官加藤勝信表示，目前已向台灣政府進行照會，日本政府也將進行必要調查。

羅智強回應謝長廷：我在法院等你

羅智強回應謝長廷：我在法院等你

釣島海域遭日艦衝撞！日竟稱：台漁船領海內違法作業

釣島海域遭日艦衝撞！日竟稱：台漁船領海內違法作業

遭日公務船撞破船艏　船長怒：沒廣播就撞還甩尾

遭日公務船撞破船艏　船長怒：沒廣播就撞還甩尾

蘇澳漁船釣魚台作業遭日艦擦撞！

蘇澳漁船釣魚台作業遭日艦擦撞！

關鍵字：

謝長廷羅智強駐日代表新凌波236號

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面