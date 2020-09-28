轟台船遭撞謝長廷神隱「助日」　羅智強酸：還有時間提告我

▲北市議員羅智強抨擊駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自羅智強臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

針對「新凌波236號」遭日本的公務船衝撞，造成右舷裂損一事。台北市議員羅智強28日砲轟，駐日代表謝長廷事發至今神隱頻頻「助日」，對漁民的權益不理不睬，卻有時間對為蘇啟誠討公道的羅智強提告。

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，經救援後已安全返航，事發原因有待釐清。

外交部長吳釗燮28日赴立院備詢時也強調，政府沒有碰到日本就軟弱，並承諾若釐清後確認是日方的問題，外交部會協助追究責任到底。

不過，事發至今駐日代表謝長廷仍未出面說明，引發抨擊。羅智強在臉書批評，「新凌波236號」被日本的公務船衝撞，第一時間謝長廷沒出面關心，等漁船恢復聯絡後依舊不發一語。

羅智強表示，事發當天27日晚上8時，謝長廷在臉書貼文大讚唐鳳，對漁船案隻字未提，連外交部28日都向日方說明不該有「不當舉措」了，謝長廷還依舊神隱。

羅智強砲轟，拿著中華民國駐日代表的薪水，卻頻頻「助日」，面對漁船議題不吭聲，對漁民的權益不理不睬，卻有時間對為蘇啟誠討公道的羅智強提告，直言有這樣的助日代表，台灣漁民也只能用總統蔡英文的名言「自立自強」了。