疫情嚇跑信眾！日寺廟拿不到香油錢　和尚「忙兼差」求生存

▲部分日本和尚因收入大減開始尋求兼職。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本受到新冠肺炎疫情影響，觀光飯店、零售以及餐飲等行業大受打擊，甚至面臨破產危機，如今更傳出隨著政府要求民眾減少外出，願意到寺廟內參拜的信眾越來越少。不僅如此，為防止病毒擴散，葬禮儀式簡化，對於僧侶的需求減少，也讓許多寺廟因此面臨財務危機。據悉，有許多僧侶試圖尋求兼職以度過難關，但仍有一部份的人因身分與年紀求職處處碰壁，只好繼續吃老本。

根據《日經亞洲評論》報導，日本整體人口近年大幅減少，必須依靠信眾捐款以及舉辦各類法會來獲得收入的寺廟因此面臨財務問題。然而新冠肺炎疫情爆發後，為了降低感染風險，政府要求民眾減少外出，加強自肅，前往寺廟參拜的民眾更是大幅減少。除此之外，疫情期間葬禮程序簡化，也使得寺廟收入減少。專家分析，如果情況持續惡化，恐怕有多數寺廟無法繼續經營，將被迫倒閉。

▲有25%的和尚認為，依照目前的收入無法生活。（圖／達志影像／美聯社）



寺廟通常會在夏季盂蘭盆節舉辦法會，並由僧侶前往信眾家中誦經，以祭拜祖先，而寺廟也能藉此取得相關費用，以支付僧侶薪水，同時維護廟裡的營運。然而疫情爆發後，許多民眾因家中有感染風險高的長者，亦或是在外縣市的子女無法返家過節，取消或延後法會，造成寺廟今年的相關收入大大減少，甚至不到往年的一半。

根據研究機構調查，有超過40%的寺廟年收入不到300萬日圓，有20%的寺廟正在考慮關閉或與其他寺廟整併。有25%的僧侶直言，光是靠寺廟收入根本無法生活。許多僧侶為了改變現狀，開始尋求兼職或是尋找第二份工作，然而往往卻因為身分與年紀的緣故碰壁，只能繼續吃老本。

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