大葉髙島屋週年慶亮點揭曉！　化妝品下殺4.9折、滿5千送1千點　

▲大葉髙島屋將於10月7日至10月26日展開為期20天的週年慶 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安／台北報導

百貨週年慶戰開打，大葉髙島屋今（29日）公開週年慶優惠，今年除了點數最高20倍送，全館滿5,000送價值500元的玫瑰寶寶點數；另外在化妝品方面折扣也很夠看，首日限定折扣，像是GUERLAIN皇家蜂王乳平衡油大容量組直接省下近5千元，ESTEE LAUDER的年輕無敵防護獨家組下殺6.2折，都是此次必買亮點。

社區型百貨大葉髙島屋將於10月7日至10月26日展開為期20天的週年慶，首12日，全館滿5,000元送1,000點玫瑰寶寶點數，相當於價值500元，等同享點數20倍送。另外，首5日的優惠品項，包括膳魔師黑鑽陶瓷不沾鍋、摩登新貴以及WENTEX都是1.8折起，民眾此時入手至少省下千元以上。

▲首日限定GUERLAIN皇家蜂王乳平衡油大容量組，特價4,770元； ESTEE LAUDER的年輕無敵防護獨家組，特價5,688元 。（圖／百貨提供）



另一大看點則是化妝品部分，首日限定4.9折起，包括GUERLAIN皇家蜂王乳平衡油大容量組，價值9,734元，特價4,770元，享4.9折，限量20組；ESTEE LAUDER的年輕無敵防護獨家組，價值8,961元，特價5,688元，享6.2折，限量60組，搭配刷卡集點消費滿15,000元贈禮券300元，相當划算。





▲大葉髙島屋董事長葉喬智（右三）目標今年週年慶創造6.12億元商機 。（圖／百貨提供）

受到疫情影響，大葉髙島屋董事長葉喬智表示，4月是業績最慘淡的時候，不過也因為社區型百貨維持8成主顧客，大約6、7月業績就有明顯回溫，與去年同期持平。而大葉顧客主力落在40歲至60歲之間，年齡層較長，所以線上下的結合「走太快反而不方便」，葉喬智對線上支付等沒有特別規劃，仍是對大葉髙島屋的表現很有信心，「調整成為適合天母居民的百貨。」目標今年週年慶創造6.12億元，成長5%，力求全年營收與去年持平。