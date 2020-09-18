臉書嗆聲「人肉搜索」開槍砸車　3煞強押仇家…警7小時破案救人

▲台南市警一分局中午破獲持槍砸車押人案，員警攔獲犯嫌人車，共逮捕3嫌，起獲3把改造手槍等槍械贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局據報18日凌晨在東區大同路二段發生1起槍擊砸車押人案，警方馬上成立專案小組漏夜偵辦，並在上午攔獲涉案犯嫌人車，緝獲李、鄧2嫌，救出李姓被害人，並循線再緝獲1名羅嫌，起獲3把改造手槍及子彈等，全案偵訊後依槍砲、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌送辦。

台南市警一分局指出，18日凌晨4時21分接獲110通報，台南市東區大同路2段581號前有人持鋁棒打架，員警到達後發現現場留有1輛號自小客車，駕駛座左側玻璃遭砸、路旁發現彈殼一枚，未發現駕駛、乘客。

一分局立即啟動調查，經查訪發現係雙方在臉書上互嗆輸贏，其中一方心有不滿，四處開車找對方尋仇，在案發前發現另方小弟之車輛，即尾隨到案發地開槍射擊1發，並下車砸車傷人，將車上1名22歲李姓男子強押帶走，另1名被害人趁隙逃離。涉案人逞兇後駕車往永康方向逃逸，並繼續在臉書上PO文，嗆對方大哥不敢出面。

一分局警方報請檢察官指揮偵辦，經查明雙方背景身分、衝突起因，馬上動員警力在案發後7小時發動圍捕行動，在上午11時51分許，於東區小東路、東光路口，攔獲涉案犯嫌車輛，順利將李姓被害人救出送醫，車上21歲李姓男子、23歲鄧姓男子等2名嫌犯，被警方壓制後，以現行犯逮捕，並帶往永康區，緝獲21歲羅姓男子，起出3把改造手槍、4顆信號彈、手槍子彈14顆等槍械藥一批。全案偵訊後依違反槍砲、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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