攔查拒檢衝撞員警開槍制止仍被竄逃　南警鎖定特定車輛追緝

▲台南市警二分局中正派出所，在北區公園北路1處停車場，攔檢1部自小客車時，該車拒絶受檢一度衝撞巡邏車及員警，員警開槍制止對方趁機逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正派出所，28日上午9時許，巡邏發現有一白色進口轎車行跡可疑，警方上前盤查，不料該車卻攔查不停、拒絶受檢，警方尾隨行駛至北區公園北路1處停車場再次攔檢，該車仍拒絶受檢一度衝撞巡邏車及員警，員警開槍制止對方趁機逃逸，警方已鎖定特定車輛追緝中。



市警二分局指出，員警執行巡邏勤務時，在中西區樹林街發現有一白色進口轎車未依號誌駕駛，即向前盤查並示意該部自小客車停車，惟該部車輛拒絶受檢，員警見狀為求執勤安全，即採尾隨方式跟在其後伺機攔停，同時通報勤務中心攔截圍捕。

警方尾隨至北區公園北路1處停車場，員警下車要求停車，該部車輛再度拒絶受檢，甚至意圖衝撞巡邏車及員警，員警為保護本身安全及裝備完整，依警械使用條例開槍制止，惟對方立即趁機逃逸。



市警二分局表示，絶對不容許有挑戰法治情事發生，員警本身安全或防衛裝備有遭強暴脅迫時，支持大膽使用警械；另案發後二分局專案小組隨即兵分多路，沿路蒐集事證及過濾相關影像，現已鎖定特定車輛積極查緝及調查釐清案情中。

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