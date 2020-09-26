吃辣傷身有3元兇！營養師：3種體質的人須特別注意

▲對「無辣不歡」的人而言，辣椒有如「癮 」，完全戒不掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

入秋後天氣即變涼，想「吃辣」的心便蠢蠢欲動，還有人一年四季無辣不歡。大陸營養師頣中一表示，辣椒含有辣椒素，若適量攝取辣椒對身體有益，但要注意烹飪方法，儘量避免重油、重鹽和一次性吃太多，還特別提醒3種體質的人需要特別留意，否則將會嚴重影響身體健康。

營養師頣中一在微博上發文表示，人們之所以無辣不歡最主要的原因是因為「辣椒素」。它會刺激神經受體，而貫穿消化道的「灼燒感」，其實是刺激痛覺傳到神經帶來的「痛感」，然後食用者就會開始不斷分泌內啡肽，進而產生了興奮和愉悅的感受，到最後愛上了「辣感」。

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不過，從營養素成分來說，辣椒富含維生素C、B6、以及A原，還有多種抗氧化成分和膳食纖維，只要烹飪方法儘量避免重油鹽，總體來說營養價值很高。

▲營養專家表示，辣椒含有辣椒素，若適量攝入對身體有益。（圖／翻攝自pixabay）

根據2015年哈佛大發表一項研究指出，每週6至7天都吃辛辣食物的人，相比起每週吃不到一次的人來看，總死亡率相對危險度要低14%，且獨立於其他的危險因素，而吃辣椒有助於降低肥胖、糖尿病、以及心血管疾病的風險。

不過頣中一進一步補充說，以上的數據並不是鼓勵大家肆無忌憚的吃辣，人還是要量力而為，不要一次性吃太多挑戰極限，而是要結合自己的身體情況和生活方式「理性吃辣」。

他還特別提醒有3種不能吃辣的體質，第一種是吃辣之後食道和胃部都會有強烈的灼燒感的人，又或者肛門處的神經受體被激活，從而出現便祕的情況；第二種是有慢性咳嗽、支氣管炎擴展的人，只要吃辣了就很有可能會誘發氣喘；第三種則是有皮膚問題的人，因為辣椒可能會導致大量出汗、組織充血的情況，進而影響皮膚狀況。