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中秋連假「4大超商優惠懶人包」！咖啡買2送2、指定大瓶裝飲料2件79元

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▲▼萊爾富中秋連假推咖啡買5送5。（圖／業者提供）

▲超商中秋連假優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

本周四（10月1日）起至10月4日將迎來一連4天的中秋假期，除了各大樂園先後祭出超殺優惠搶客外，4大超商也有不少好康，包括咖啡最低買2送2、指定大瓶裝寶特飲料2件只要79元，以及購買指定商品2件就有機會抽中最低1折折扣，出遊也要省一波。

▲▼全家中秋連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家中秋假期有指定大瓶裝寶特飲料2件79元、指定啤酒單件88折等優惠。

●7-11
7-11於10月1日至10月3日在行動隨時取推出「精品美式咖啡（冰／熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組、售完為止。另至10月6日還有CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折，包括人氣黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等通通都有。

●全家
全家即日起至10月6日全台門市任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元，以及超夯的森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元；10月1日至4日連假期間加碼推出在APP隨買跨店取買30杯咖啡就送不鏽鋼杯1個，限量1萬組，買50杯咖啡則是保溫瓶1個，限量2萬組。

除外，為搶攻出遊商機，全家於9月30日至10月4日限定5天推出會員限定匠土司家庭號任選兩件9折優惠、私品茶冰辻利白桃抹茶買1送1，10月6日前還有指定大瓶裝寶特飲料2件79元、指定啤酒單件88折等優惠，如黑松沙士、蘋果西打、美麗果柳橙汁、可口可樂、悅氏礦泉茶品綠茶等都有。

●OK mart
OK mart於10月1日至2日有大杯熱美式咖啡、拿鐵買2送2優惠（限同品項)；另至10月21日前加碼推出指定商品2件就能拚手氣抽優惠，最低下殺1折。

●萊爾富
萊爾富於10月1日至4日推出Hi Café大冰或熱美式、拿鐵咖啡同品項買5送5；即日起至10月6日前還有Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1優惠；另，即日起至10月20日前業者也加碼推出凡持悠遊卡、悠遊付購買39、49、59元早餐組合，直接現折5元，限量只有4萬組。

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