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全國第一支警用無人機隊　新北警察局成軍搶眼首亮相

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記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局於26日舉辦警用無人機隊成軍典禮，此次典禮也特別邀請市長侯友宜、交通部民航局簡任技正耿驊、警察局長陳檡文、新北急難救援大隊大隊長楊敏政及協助開發警用無人機的中光電智能機器人公司總經理忻維忠擔任現場嘉賓，一齊為警察科技執法生力軍揭開新章。

▲全國第一支警用無人機隊 新北警察局成軍首搶眼亮相。（圖／新北市警察局提供）

▲全國第一支警用無人機隊，新北警察局成軍搶眼首亮相。（圖／新北市警察局提供，下同）

警察局指出，因應民航局在2020年3月31日發布的「遙控無人機管理規則」及法務部正在擬制中的「科技偵查法」新規，新北市警局率先成立全國第一支正式警用無人機專責隊，目前無人機隊的20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照，可依照任務性質在不同狀況下分組執行任務，在勤務方面的應用計畫，也陸續依規定報請民航局審查核備。

此外，警察局特別與中光電智能機器人公司聯手打造MIT工業級無人機，從機體到飛控系統軟體都是由台灣在地團隊精心研發，希望落實「成員專業化、勤務合法化」的目標。

▲全國第一支警用無人機隊 新北警察局成軍首搶眼亮相。（圖／新北市警察局提供）

▲新北市政府警察局於26日舉辦警用無人機隊成軍典禮。

警察局表示，近年來國內外無人機的市場及應用越來越廣泛，舉凡災區勘察救助、物資投擲、甚至近期國外結合防疫措施利用無人機進行區域巡邏或衛教廣播等，而警察機關也經常使用無人機在各式活動的人車流量監控及刑案偵防等相關應用，都是充分發揮無人機特長的應用實例。

警察局長陳檡文表示，新北市作為一個以「智慧安防」為主軸的安全智慧城市，在警政治理方面，警局構建「全方位3D科技維安網」運用縱深維安部署概念，整合各項前端行動攝影裝備及監錄系統，是強化指揮體系的一項重要科技創新作為，未來可藉由無人機補足制空視角，讓警察在執行治安、交通工作上更加全方位。

陳檡文說，透過這次不同專業的跨域產官合作，不僅讓新北在無人機領域的發展更加專業，未來也將持續結合5G網絡、AI技術，讓新北智慧城市能夠朝著更多元的面向永續發展。

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▲全國第一支警用無人機隊 新北警察局成軍首搶眼亮相。（圖／新北市警察局提供）

▲全國第一支警用無人機隊 新北警察局成軍首搶眼亮相。（圖／新北市警察局提供）

▲全國第一支警用無人機隊 新北警察局成軍首搶眼亮相。（圖／新北市警察局提供）

▲全國第一支警用無人機隊 新北警察局成軍首搶眼亮相。（圖／新北市警察局提供）

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