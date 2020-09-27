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返家途中「撞輪胎行大門」翻車　駕駛輕傷爬出：我恍神啦

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▲屏東縣里港鄉台3線一家檳榔攤前27日下午發生自小客車自撞翻車交通事故，駕駛受到驚嚇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港鄉台3線一家檳榔攤前27日下午發生自小客車自撞翻車交通事故，駕駛受到驚嚇 。（圖／翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市美濃區賴姓男子27日下午，駕駛自小客車行經省道台3線一家檳榔攤前，因一時恍神撞及輪胎行大門翻車，自行爬出車外，轄區的里港警分局獲報前往處理，發現他受到輕傷，不願就醫，經酒測，酒測值為零，後續相關責任及原因待警方車禍處理小組進一步調查。

▲屏東縣里港鄉台3線一家檳榔攤前27日下午發生自小客車自撞翻車交通事故，駕駛受到驚嚇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲三和派出所副所長陳言仿說明警方處經過。

里港警分局於今天下午13時33分許，接獲里港鄉三和路118-31號前即台3線-小西施檳榔攤前發生自小客車翻車車禍，立即接獲110通報後派員前往處理；員警趕到現場，看到賴姓駕駛已自行爬出車外，他自稱因恍神不慎撞到輪胎行大門才翻車。

 事件經網友po上「里港郎」社群臉書，有網友闗心「不知人有沒有怎樣？」；也有網友說「在拍電影嗎？」；「特技演出」。

警方聯繫119派遣救護車到場，經消防人員檢視他傷勢，賴姓駕駛表示不願就醫，警方對他進行酒測，酒測值為零。經調查，賴男駕車從里港欲返回高雄市美濃區時，途經該地點發生交通事故。後續由該警分局交通事故處理小組依規定處理。

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